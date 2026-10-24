Jorge Valdano, légende du Real Madrid, s'est exprimé au sujet du Clasico tant attendu face au Barça, ce dimanche, au stade Spotify Camp Nou, à l'occasion du choc de la dixième journée de la Liga.

Le journal Sport a publié les déclarations de Valdano, qu'il a faites dans l'émission Un café en las alturas, où il a affirmé que le Barça est le favori avec une large marge d'avance.

Et d'ajouter : « Mais le Real Madrid est capable de gagner sur n'importe quelle pelouse, car il possède un effectif formidable, même s'il rencontre des difficultés dans la construction du jeu. »

Il a poursuivi : « Ce dont le Real Madrid a besoin, c'est d'acheminer le ballon vers les attaquants plus rapidement et de meilleure manière. Et s'il y parvient, le Real Madrid sera l'une des équipes les plus difficiles à arrêter en Europe cette saison. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Valdano s'est attardé sur le niveau remarquable affiché par le Barça sous la houlette de Hansi Flick, ainsi que sur la valeur de l'académie de la Masia.

La légende du Real a déclaré : « Des joueurs sont apparus que nous n'aurions sans doute pas vus au Barça sans la crise économique. Je ne parle pas de Cubarsí ou de Yamal, qui possèdent un talent exceptionnel. Il y a d'autres joueurs qui sont le fruit de la crise. »

Quant à l'affaire Negreira, il s'est contenté d'affirmer de manière catégorique qu'elle aurait déjà dû être tranchée, déclarant : « L'affaire ne peut pas rester ouverte, car elle est une source permanente de controverse. »

Interrogé sur le fait de savoir si Mourinho était un entraîneur idéal pour le vestiaire du Real Madrid, qui a connu de grands remous la saison dernière, Valdano a répondu par l'affirmative, expliquant : « C'est un homme au leadership fort et autoritaire, et il est totalement différent d'Ancelotti, de Zidane et de Del Bosque, qui ont connu d'immenses succès avec le Real Madrid. »

Valdano n'a pas esquivé la question lorsqu'on lui a rappelé les différends survenus entre lui et le technicien portugais durant la période où ils se trouvaient ensemble au club, lors des saisons 2010-2011.

Il a déclaré : « Nous avions deux visions différentes, et cela s'est terminé par un affrontement. J'ai toujours pensé que les gens intelligents finissaient par trouver un point de convergence, mais j'ai compris dans ce cas que cela n'arrive pas toujours, et que les divergences sont parfois si grandes qu'il est impossible de parvenir à un terrain d'entente. »

Valdano s'est montré un peu moins catégorique lorsqu'on lui a demandé de désigner le joueur méritant le Ballon d'Or, déclarant : « Il y a 5 candidats », et citant les noms de Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Rodri, sans en privilégier aucun par rapport aux autres.