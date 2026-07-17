Une légende du football turc lâche une bombe sur l’avenir de Mohamed Salah

Alors que l’avenir de Mohamed Salah demeure incertain après l’expiration de son contrat avec Liverpool, la Turquie se retrouve au cœur des spéculations concernant la star égyptienne, plusieurs sources évoquant un possible transfert vers Beşiktaş lors du mercato estival. Entre les déclarations tonitruantes des légendes du football turc, les spéculations des supporters et les messages énigmatiques de l’agent du joueur, les interrogations se multiplient sur la prochaine destination de l’une des plus grandes stars mondiales.

Mohamed Salah a fait la une des journaux turcs ces dernières heures, après que des informations relayées par les médias ont évoqué la possibilité d’un transfert du capitaine de l’équipe nationale égyptienne vers la Super Ligue turque.

Cette vague de spéculations a débuté après les déclarations de Rami Abbas, l’agent de Mohamed Salah, au sujet de l’avenir du joueur de 34 ans, dont le contrat avec Liverpool est arrivé à son terme.

Abbas a déclaré : « Nous ne savons toujours pas où Mohamed jouera la saison prochaine, mais nous le saurons peut-être très bientôt », des propos que beaucoup ont interprétés comme un signe indiquant que l’avenir du capitaine de l’équipe nationale égyptienne était sur le point d’être scellé.

Dans un rebondissement inattendu, l’ancien gardien international turc Rüştü Reçber, passé par Fenerbaçhe et Beşiktaş, a lancé une bombe lors d’une émission télévisée en affirmant que le président du club stambouliote, Serdal Adalı, avait déjà finalisé l’arrivée de l’international égyptien.

Rüştü a affirmé : « Le président de Beşiktaş, Serdal Adalı, a conclu l’accord avec Mohamed Salah. J’en suis convaincu au vu des rumeurs et de l’expression sur le visage du président. »

Parallèlement, la presse turque évoque un accord sur un salaire annuel net de 11 millions d’euros, contre 15 initialement réclamés, et un contrat de trois saisons plus une en option.

Selon ces mêmes sources, l’offre de Beşiktaş porterait sur un salaire annuel net de 9 millions d’euros, étalé sur deux saisons, avec une option de prolongation d’une troisième saison à un salaire légèrement inférieur.

Les spéculations ne s’arrêtent pas là : certains observateurs établissent un lien entre la vidéo promotionnelle présentant le Belge Leandro Trossard comme nouvelle recrue de Beşiktaş et Mohamed Salah, la séquence comportant plusieurs clins d’œil à l’Égypte, perçus comme une allusion à un éventuel transfert de la star égyptienne.

Une vidéo virale montre par ailleurs les supporters de Beşiktaş entonnant en chœur : « Ya Allah, Bismillah… Mohamed Salah », tandis que les caméras capturent le sourire du président Serdal Adalı, un signe interprété comme une confirmation tacite.

Dans la foulée, Ahmed Çaglar, membre du conseil d’administration du club, a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux au sujet de Mohamed Salah, attisant encore les spéculations.

Malgré la profusion d’informations et la circulation de nombreux détails concernant ce transfert, aucune annonce officielle n’a encore été faite par Mohamed Salah ou Beşiktaş pour confirmer ou infirmer ces rumeurs. Toutes ces informations restent donc au stade de la spéculation, dans l’attente d’une décision définitive concernant l’avenir du capitaine de l’équipe nationale égyptienne dans les prochains jours.