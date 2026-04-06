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Karim Malim

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Une légende du football français prévoit une victoire facile de Paris face à une équipe de Liverpool « catastrophique »

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
C. Dugarry
France
Angleterre

Un carnage attend les Reds

Le Parc des Princes sera le théâtre d'un choc européen de haut vol lorsque le Paris Saint-Germain accueillera Liverpool mercredi prochain, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Les Parisiens abordent cette rencontre avec un moral au beau fixe après leur importante victoire 3-1 contre Toulouse en Ligue 1, un succès qui reflète une certaine stabilité technique et donne un élan considérable à l'équipe avant ce grand rendez-vous européen.

De son côté, Liverpool se rend dans la capitale française accablé par une grande déception après sa lourde défaite 4-0 face à Manchester City en Coupe d'Angleterre.

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Dugary prévoit que Paris scellera son destin dès le match aller

Christophe Dugarry, légende du football français, a qualifié la performance de Liverpool cette saison de catastrophique, dans des déclarations à la chaîne « RMC Sport » : « Franchement, ce sera un match très facile. Liverpool est catastrophique : 14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. La différence de niveau est énorme, et le Paris Saint-Germain va sceller sa qualification dès le match aller. »

Dugarry a souligné le manque de cohésion collective et de dynamisme physique des Reds, comparé à une équipe parisienne débordante d’énergie et de préparation : « Avez-vous vu Liverpool jouer ? Ils manquent d’énergie, ils n’ont aucune vitesse dans leur jeu. Certes, ils ont des joueurs techniquement brillants, mais l’équipe joue très lentement. »

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Paris, la plus forte... et sème la terreur chez les Anglais

Dugarry a ajouté : « Quand on voit l'enthousiasme dont fait preuve Paris, après avoir retrouvé sa forme physique et sa force mentale, il n'y aura pas photo. Ce sera un carnage ! Ils ont encaissé quatre buts contre Manchester City, mais la dynamique de la deuxième moitié de saison joue en leur faveur. »

La légende française a souligné le bilan impressionnant de Paris face aux clubs de Premier League : « Toutes les équipes anglaises ont perdu contre le Paris Saint-Germain au cours des dix-huit derniers mois, et aujourd’hui, elles redoutent toutes d’affronter les Parisiens. Je vous garantis qu’elles arriveront au Parc des Princes terrifiées. »

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