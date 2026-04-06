Le Parc des Princes sera le théâtre d'un choc européen de haut vol lorsque le Paris Saint-Germain accueillera Liverpool mercredi prochain, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Les Parisiens abordent cette rencontre avec un moral au beau fixe après leur importante victoire 3-1 contre Toulouse en Ligue 1, un succès qui reflète une certaine stabilité technique et donne un élan considérable à l'équipe avant ce grand rendez-vous européen.

De son côté, Liverpool se rend dans la capitale française accablé par une grande déception après sa lourde défaite 4-0 face à Manchester City en Coupe d'Angleterre.

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Dugary prévoit que Paris scellera son destin dès le match aller

Christophe Dugarry, légende du football français, a qualifié la performance de Liverpool cette saison de catastrophique, dans des déclarations à la chaîne « RMC Sport » : « Franchement, ce sera un match très facile. Liverpool est catastrophique : 14 victoires, 10 défaites et 7 nuls depuis le début de la saison en championnat. La différence de niveau est énorme, et le Paris Saint-Germain va sceller sa qualification dès le match aller. »

Dugarry a souligné le manque de cohésion collective et de dynamisme physique des Reds, comparé à une équipe parisienne débordante d’énergie et de préparation : « Avez-vous vu Liverpool jouer ? Ils manquent d’énergie, ils n’ont aucune vitesse dans leur jeu. Certes, ils ont des joueurs techniquement brillants, mais l’équipe joue très lentement. »

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Paris, la plus forte... et sème la terreur chez les Anglais

Dugarry a ajouté : « Quand on voit l'enthousiasme dont fait preuve Paris, après avoir retrouvé sa forme physique et sa force mentale, il n'y aura pas photo. Ce sera un carnage ! Ils ont encaissé quatre buts contre Manchester City, mais la dynamique de la deuxième moitié de saison joue en leur faveur. »

La légende française a souligné le bilan impressionnant de Paris face aux clubs de Premier League : « Toutes les équipes anglaises ont perdu contre le Paris Saint-Germain au cours des dix-huit derniers mois, et aujourd’hui, elles redoutent toutes d’affronter les Parisiens. Je vous garantis qu’elles arriveront au Parc des Princes terrifiées. »



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