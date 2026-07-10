Plusieurs décideurs du football sénégalais envisagent de confier les rênes de la sélection à l’ancienne star française Patrick Vieira, en remplacement de l’actuel sélectionneur Babi Thiaw ; Cette réflexion fait suite à l’élimination prématurée des « Lions de la Teranga » dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, après une défaite crève-cœur face à la Belgique (2-3) au terme de deux prolongations.

Dans ce contexte, le bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football tiendra une réunion d’urgence demain samedi à Dakar ; Cette réunion sera principalement consacrée à une évaluation complète et détaillée de la participation de la sélection sénégalaise à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui s’est soldée par une élimination précoce indigne des ambitions des supporters, d’autant plus que les erreurs organisationnelles et administratives qui ont entaché le stage de préparation ont suscité un sentiment de frustration, d’autant plus que l’élimination est survenue lors du meilleur match disputé par les Lions, à la suite d’une erreur monumentale du gardien Mory Diop qui a coûté au Sénégal sa qualification pour les huitièmes de finale.

Dans la foulée de cette élimination, l’avenir de Thiaw fait l’objet de vives spéculations au sein de la Fédération. Thiaw affirme avoir prolongé son contrat pendant la compétition, mais certaines sources fédérales contestent cette version, selon le journal français « L’Équipe », ce qui annonce des débats houleux sur l’avenir d’un sélectionneur dont la position est désormais très fragilisée et qui pourrait être limogé, tandis que certains responsables poussent pour un changement d’entraîneur afin d’ouvrir un nouveau chapitre.

Le nom de Vieira circule avec insistance comme profil idéal aux yeux de certains responsables. libre de tout contrat depuis son départ de Gênes en novembre 2025, il est natif de Dakar et conserve des liens forts avec son pays, où il a contribué à créer l’académie « Diambars », l’un des principaux viviers de jeunes talents sénégalais.