Une légende du football français accuse : les joueurs portugais auraient ourdi un « complot silencieux » contre Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la Coupe du monde, malgré l'amère élimination de son équipe nationale, le Portugal, face à l'Espagne en huitièmes de finale.

Durant les minutes où il est entré en jeu, il a prouvé qu’il pouvait toujours performer au plus haut niveau, récoltant une pluie d’éloges dans le milieu sportif international.

Mais cette fois, les éloges ne se sont pas limités à de simples compliments : ils ont débouché sur une critique acerbe des coéquipiers de la star, formulée par l’ex-international français Yuri Gorkayev.

Le quotidien AS a relayé ses propos tenus sur RMC, dans lesquels il accuse ses anciens coéquipiers d’avoir marginalisé Ronaldo sur le terrain.

L’ancienne star française a déclaré : « Lorsqu’on décide de faire appel à un joueur de l’envergure de Ronaldo, la stratégie tactique de l’équipe doit être entièrement construite pour le servir, ce que nous n’avons absolument pas vu lors de ce tournoi. »

Il a poursuivi : « Il était évident que “O Don” était victime d’un boycott délibéré et d’une conspiration silencieuse de la part de ses coéquipiers ; personne ne lui a fourni de passes décisives, et il a été privé de situations offensives idéales. »

Il a insisté : « Tout le monde sait qui est Cristiano et son style n’a pas changé depuis des années. Que voulait-on qu’il fasse ? S’attendait-on à ce qu’il modifie soudainement son jeu ? L’équation est simple : soit on ne le sélectionne pas, soit on bâtit le système autour de lui. »

Ses critiques ne s’arrêtent pas là : l’ancien international pointe aussi des problèmes psychologiques et un manque d’esprit d’équipe, estimant que l’on a cherché à faire porter à Ronaldo, à lui seul, le poids de l’échec.

Il a insisté : « Ce qui m’a déplu chez l’équipe du Portugal, malgré tout son talent, c’est que chacun semblait rejeter la responsabilité sur Cristiano. À un moment donné, Vitinha, Bruno Fernandes et les autres joueurs auraient aussi dû assumer leurs responsabilités. On ne peut pas continuer à attendre que Cristiano fasse tout. Il n’est pas le seul à devoir faire la différence. »