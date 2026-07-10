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Une légende du football français accuse : les joueurs portugais auraient ourdi un « complot silencieux » contre Cristiano Ronaldo

Coupe du monde
Portugal
C. Ronaldo
B. Fernandes
Y. Djorkaeff
Portugal
France

Cristiano Ronaldo s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la Coupe du monde, malgré l'amère élimination de son équipe nationale, le Portugal, face à l'Espagne en huitièmes de finale.

Durant les minutes où il est entré en jeu, il a prouvé qu’il pouvait toujours performer au plus haut niveau, récoltant une pluie d’éloges dans le milieu sportif international.

Mais cette fois, les éloges ne se sont pas limités à de simples compliments : ils ont débouché sur une critique acerbe des coéquipiers de la star, formulée par l’ex-international français Yuri Gorkayev.

Le quotidien AS a relayé ses propos tenus sur RMC, dans lesquels il accuse ses anciens coéquipiers d’avoir marginalisé Ronaldo sur le terrain.

L’ancienne star française a déclaré : « Lorsqu’on décide de faire appel à un joueur de l’envergure de Ronaldo, la stratégie tactique de l’équipe doit être entièrement construite pour le servir, ce que nous n’avons absolument pas vu lors de ce tournoi. »

Il a poursuivi : « Il était évident que “O Don” était victime d’un boycott délibéré et d’une conspiration silencieuse de la part de ses coéquipiers ; personne ne lui a fourni de passes décisives, et il a été privé de situations offensives idéales. »

Il a insisté : « Tout le monde sait qui est Cristiano et son style n’a pas changé depuis des années. Que voulait-on qu’il fasse ? S’attendait-on à ce qu’il modifie soudainement son jeu ? L’équation est simple : soit on ne le sélectionne pas, soit on bâtit le système autour de lui. »

Ses critiques ne s’arrêtent pas là : l’ancien international pointe aussi des problèmes psychologiques et un manque d’esprit d’équipe, estimant que l’on a cherché à faire porter à Ronaldo, à lui seul, le poids de l’échec.

Il a insisté : « Ce qui m’a déplu chez l’équipe du Portugal, malgré tout son talent, c’est que chacun semblait rejeter la responsabilité sur Cristiano. À un moment donné, Vitinha, Bruno Fernandes et les autres joueurs auraient aussi dû assumer leurs responsabilités. On ne peut pas continuer à attendre que Cristiano fasse tout. Il n’est pas le seul à devoir faire la différence. »

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