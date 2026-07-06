Une légende du football brésilien critique ouvertement Ancelotti et les stars de la Seleção

La légende brésilienne Romário a pointé du doigt les joueurs de la Seleção ainsi que l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, leur attribuant la responsabilité de l’élimination en Coupe du monde.

La Seleção a été éliminée en huitièmes de finale après sa défaite 2-1 contre la Norvège.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté ses propos tenus sur le plateau de l’émission « El Chiringuito », où il s’est montré ferme et franc dans ses critiques à l’issue de la rencontre.

Interrogé sur la performance de la Seleção, il a tranché : « Mauvaise ».

Interrogé sur les responsables de cet échec, il a tranché : « Tout le monde, bien sûr. Les joueurs qui étaient sur la pelouse comme l’entraîneur. »

Interrogé sur son niveau de déception, il conclut : « Oui, en tant que Brésilien, je suis très déçu. Ce qui s’est passé est incroyable. »

Et d’ajouter : « L’équipe que j’ai vue n’est pas le Brésil que nous connaissons tous, ni le Brésil que nous voulons. »