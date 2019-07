Une légende du Bayern ne veut pas du "joueur à problèmes" Ousmane Dembélé

Un ancien grand joueur bavarois a averti le club allemand sur le recrutement d'Ousmane Dembélé, un joueur peu discipliné selon lui.

Aves les départs à a retraite simultanés de Franck Ribéry et d'Arjen Robben, le est en quête d'ailiers cet été et ne cache pas sa prédilection pour le Mancunien Leroy Sané. Récemment, le coach munichois Niko Kovac a dragué ouvertement le Barcelonais Ousmane Dembélé, mais un certain Lothar Matthäus est totalement contre.

"Quand je pense aux scandales de ce joueur..."

L'ancien international allemand estime que le manque de discipline du Français porterait préjudice au Bayern en cas de transfert, estimant que Dembélé est un "joueur à problèmes".

"Quand je pense aux scandales que Dembélé a créés au et au Barça, je ne vois aucune raison pour qu'il change de comportement au Bayern", a estimé l'ancien international allemand dans des propos accordés à Bild.

Matthäus distribue allégrement les tacles, estimant que le Bayern lui-même et son cacique Uli Hoeness nauraient aucune crédibilité en cas de signature de Dembélé cet été : "Je me souviens que la position d'Hoeness était très claire sur Dembélé quand ce dernier avait fait grève à Dortmund (pour rejoindre le Barça, ndlr). Si le club l'achète, la crédibilité d'Hoeness en prendrait un sacré coup".

Matthäus s'est ensuite clairement prononcé en faveur de Leroy Sané, un choix "bien plus sage" selon lui.