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FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-MAGDEBURGAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une légende du Bayern lance une mise en garde urgente à un talent marocain : « Surtout, ne rejoins pas Munich ! »

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
W. Mohya
Maroc
D. Hamann
Allemagne
Maroc

Quelle en est la raison ?

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Didi Hamann, ancien joueur du Bayern Munich et consultant football, a adressé un conseil à Wael Mihya, talent du Borussia Mönchengladbach d'origine marocaine âgé de 17 ans, lui demandant de ne pas se précipiter pour rejoindre le Bayern Munich, malgré l'intérêt du champion d'Allemagne en titre pour le recruter, et préférant qu'il reste dans son club actuel pour une ou deux saisons supplémentaires.

Hamann a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky », qu'un transfert à Munich actuellement serait prématuré pour le jeune joueur, ajoutant : « Je préfère qu'il reste à Mönchengladbach une ou deux années de plus, ce serait beaucoup trop tôt. »

Le consultant allemand a averti qu'un transfert de Mihya au Bayern Munich pourrait le priver d'un temps de jeu suffisant, en raison de la forte concurrence au sein de l'effectif bavarois, ce qui pourrait pousser le club à le prêter et placer sa carrière dans une phase d'instabilité.

Hamann a expliqué : « Si tu vas à Munich beaucoup trop tôt et que tu ne joues pas, tu seras prêté, et alors les choses deviendront instables. Il est préférable pour le joueur de rester une ou deux années de plus. »

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31 oct. 2026

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L'ancien joueur du Bayern estime que la poursuite de la progression de Mihya avec Mönchengladbach représente l'option la plus adaptée à ce stade, surtout avec un temps de jeu régulier, ainsi qu'un environnement approprié qui l'aide à développer son potentiel loin des pressions de la grande concurrence à Munich.

Le jeune attaquant a disputé 7 matchs en championnat d'Allemagne lors de la saison en cours, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, et a également fait trembler les filets une fois en Coupe d'Allemagne, devenant ainsi l'un des talents montants les plus en vue au sein de Mönchengladbach.

Hamann a souligné le rôle important joué par l'entraîneur Alexander Blessin dans le développement du joueur, affirmant sa confiance en sa capacité à l'encadrer de la manière appropriée, et a déclaré : « Il a désormais un bon entraîneur qui s'occupe beaucoup de lui, et c'est pour cette raison qu'ils veulent prolonger son contrat. S'il est raisonnable comme le dit l'entraîneur, il signera son contrat prochainement. »

Mihya est lié au Borussia Mönchengladbach par un contrat jusqu'en 2028, tandis que sa valeur marchande s'élève actuellement à 17 millions d'euros. Le club travaille à prolonger son engagement de manière anticipée, tout en évitant d'exercer des pressions inutiles sur lui durant les négociations, qui se déroulent en concertation avec ses parents, dans un climat de confiance mutuelle entre les deux parties.

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