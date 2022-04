Une légende du Barça s’emporte après la déroute contre Francfort

L’ancien grand attaquant barcelonais, Hristo Stoichkov, a été choqué de voir autant de supporters de l'Eintracht Francfort au Camp Nou jeudi soir.

Plus de 30 000 supporters allemands ont pris place dans la mythique enceinte et ont encouragé leur équipe dans ce match retour des quarts de finale de la Ligue Europa contre le Barça. Un soutien qui a eu son importance puisque Kostic et ses coéquipiers ont triomphé sur le score de 3-1 à Barcelone.

Avant la rencontre, Xavi, l’entraineur blaugrana, avait déclaré que l’Eintracht allait sortir le match de sa vie vu qu’il joue contre le grand Barça. Cela s’est vérifié, et ses troupes n’ont rien pu faire. Au grand désarroi de Stoichkov.

Stoichkov avoue avoir été au bord des larmes

L’ex-attaquant barcelonais, qui a connu les heures de gloire du club au milieu des années 1990, a qualifié cette soirée européenne comme une véritable humiliation. « Je suis outré par la manière dont les billets ont été venus. Jamais depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui je n'avais vu le stade comme ça. Et c'est aussi un facteur qui doit être respecté par le peuple allemand, les fans de Francfort ».

Le Ballon d’Or 1994 a continué en clamant que le désastre vécu ne doit en aucun cas être passé sous silence. "Je sens les couleurs de Barcelone et mes larmes ont failli sortir. Il y a eu 15 matchs sans défaite mais là c’était un désastre, bien sûr, en parlant football. J'ai sué et porté ce maillot et quand je vous dis que c'est un désastre… Il y en a qui écrivent ce qu'ils veulent et qui ont les yeux fermés".

« Il y a un sérieux problème, ils ne peuvent pas voir au-delà, mais comme ils gagnent ces 15 matchs, les problèmes sont couverts. Un échec total, un désastre total », a conclu le Bulgare, visiblement très remonté.