Une légende de Manchester United préfère Pochettino à Ten Hag

L'ancien attaquant de Manchester United, Mark Hughes, préférerait Mauricio Pochettino à Erik ten Hag pour devenir le nouveau manager du club.

L’actuel entraineur de Bradford City pense que l'expérience de Pochettino en Premier League lui donne un avantage sur le coach de l’Ajax. "La Premier League ne ressemble à aucun autre championnat dans le monde du football", a jugé Hughes à Sky Sports. "Elle a des similitudes, évidemment, avec la qualité du jeu, mais je pense juste que l'intensité des matchs est différente. Si vous n'avez aucune expérience de la compétition, que ce soit en tant que joueur ou en tant que manager, je pense que cela peut vous surprendre et vous pouvez avoir une période de transition où vous n'êtes pas sûr de ce qui vous arrive, parce que c'est un niveau tellement différent à mon avis ».

Erreur de casting interdite pour Manchester United

"D’où ma préférence pour Pochettino parce qu'il connaît la Premier League et sa force, même il y a des exemples d'autres entraîneurs d'autres pays qui sont arrivés et ont réussi à s'imposer rapidement", a poursuivi le technicien gallois.

L’ancien Red Devil prévient la direction mancunienne qu’ils ne devront pas se tromper de coach, car il y a déjà eu trop d’erreurs de casting commises par le passé : « C'est une période difficile pour United en ce moment, et ce n'est pas facile pour quiconque a un lien avec le club, donc ils doivent réussir cette nomination. C'est une nomination importante, et toute la diligence raisonnable et les entretiens qu'ils semblent faire en ce moment, vous espérez qu'ils obtiendront le bon gars en place". Aux dernières nouvelles c’est Ten Hag qui est le mieux placé pour prendre la suite de Ralf Rangnick.

Hughes a ensuite conclu sur le ton de l’humour : "Le fait est que le banc de Man Utd est l'un des postes les plus prestigieux au monde, donc il y aura beaucoup de gens qui enverront leur CV en espérant recevoir un appel. Je n'ai pas encore reçu le mien, mais c'est comme ça !"