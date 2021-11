Une légende de Liverpool critique le choix de Gerrard

Steven Gerrard, le jeune entraineur anglais, a quitté la semaine dernière les Rangers pour prendre en main la formation anglaise d’Aston Villa. Le Scouser a voulu retourner dans son pays et coacher dans l’un des meilleurs championnats au monde. Un choix respectable mais que les fans de l’équipe écossaise ont très mal vécu.

« Les fans des Rangers peuvent se sentir trahis et déçus »

Un ancien emblème de Liverpool, en l’occurrence Kenny Dalglish, pense que Stevie G a eu tort d’abandonner les Gers en plein milieu de la saison. Il donne donc raison aux fidèles d’Ibrox Park.

"Depuis que Steven Gerrard a quitté les Rangers pour Aston Villa, je ne pense pas que la colère des fans des Rangers se soit calmée, a écrit Dalglish dans sa chronique du Sunday Post. Ils ont parfaitement le droit d'être déçus et blessés."

« Ils se sentent abandonnés et trahis, et l’expression des émotions dont nous avons été témoins sur les réseaux sociaux est tout à fait compréhensible », a poursuivi l’Ecossais, mettant ainsi Gerrard dans l’embarras.

Gerrard se disait heureux chez les Rangers

« Beaucoup d'entre eux l’ont encore mauvaise, et je peux comprendre pourquoi ils se sentent déprimés. L'une des raisons est le timing choisi par Steven. Il est parti à la mi-saison, avec une demi-finale de Coupe de la Ligue contre les Hibs à l’horizon et un match crucial en Ligue Europa contre le Sparta Prague. De plus, après la rencontre contre Brondby, lorsque les journalistes lui ont demandé s’il était en contacts avec Newcastle United, il a déclaré qu'il était heureux au club ».

« Mais bon, il ne pouvait pas savoir quand est-ce qu’un autre club viendrait taper à sa porte, a nuancé King Kenny. Aston Villa a décidé de l’enrôler et il s’est fait convaincre de redescendre dans le sud. Le football consiste à changer d’un endroit à un autre. Cela s'est toujours produit et cela continuera de se produire. »

Dalglish a tiré les oreilles à son ancien protégé alors qu’il est pourtant lié historiquement au Celtic, le grand rival des Rangers. Pour rappel, il a eu Gerrard sous ses ordres entre 2011 et 2012 après le limogeage de Roy Hodgson à Anfield.

Notons que les Rangers se trouvent toujours sans coach depuis le départ de celui qui leur a offert leur premier titre de champion depuis plus d’une décennie. Mais, il y a de fortes chances pour que le Néerlandais Giovanni Van Bronckhorst, un ancien de la maison, s’installe sur le banc de l’équipe première.