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L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Jermain Defoe s’apprête à retrouver un banc de touche comme entraîneur adjoint de Karl Robinson à Bromley, en difficulté en League One. L’ancien buteur de l’équipe d’Angleterre a accepté de rejoindre le staff technique du club du sud de Londres, quatre mois après son départ soudain de Woking, pensionnaire de National League.

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L’ancien attaquant accepte un poste d’adjoint

Selon talkSPORT, Defoe sera l’adjoint de Robinson une fois que ce dernier aura finalisé sa nomination pour succéder à Andy Woodman, limogé le 22 octobre. Dixième au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League avec 163 buts en 496 matches pour six clubs, l’ancien attaquant est le septième meilleur buteur de Tottenham. Le duo aura pour mission de sortir Bromley de la dernière place de la troisième division.

Un été mouvementé avant cette nouvelle occasion

Defoe est sans poste depuis son départ de Woking en juillet, après moins de quatre mois à la tête de l’équipe. À la suite d’un différend avec le directeur sportif du club, il ne s’était pas présenté à l’entraînement de présaison avant de téléphoner pour confirmer son départ.

De son côté, Robinson, ancien entraîneur de Charlton Athletic, de MK Dons et d’Oxford United, a été limogé par Salford City en juin après une défaite en finale des barrages de League Two. Il avait auparavant tenté de recruter Defoe à Oxford après le départ de l’attaquant des Rangers en 2022.

L’entraîneur limogé déplore la soudaineté de son départ

Bromley a également reçu en entretien Ashley Cole, ancien entraîneur de Cesena, et envisagé la candidature de Matt Bloomfield après avoir limogé Woodman, 55 ans. Ce dernier avait mis fin en 2024 aux 132 années d’attente du club pour accéder à la Football League, avant de le mener en League One.

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Dans le podcast Inside the 72, Woodman a déclaré : « La façon la plus simple de résumer la situation, c’est que, lorsque j’ai pris mes fonctions à Bromley, mon premier match était contre Wealdstone et mon dernier match de championnat, contre Leicester. J’étais très déçu et très affecté. J’avais le sentiment d’avoir été trompé à plusieurs égards. »

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« Consacrer cinq ans et demi de sa vie à un club et à des supporters que j’aimais vraiment, auxquels j’étais attaché et pour lesquels j’ai tout donné, pour ensuite s’entendre dire “merci” en trois ou quatre minutes tout au plus. C’est tout, en réalité. »

« Il n’y a pas d’autre façon de présenter les choses. C’est la vérité. Je suis déçu, mais c’est le football tel que nous le connaissons, les gars. Malheureusement, cela ne nous surprend jamais, vraiment jamais. »

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La lutte pour le maintien attend le nouveau duo

Robinson et Defoe prendront les rênes d’une équipe en difficulté, à trois points du maintien et avec seulement deux victoires en 10 matches de championnat. Mettre fin à une série de six rencontres sans victoire sera la priorité immédiate de Bromley, qui dispute sa première saison à ce niveau. Les deux entraîneurs tenteront de redorer leur réputation en éloignant le club du sud de Londres de la zone de relégation.