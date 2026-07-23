Matthias Sammer, ancienne star du football allemand, a critiqué la performance de la sélection de son pays à la Coupe du monde 2026, indiquant qu'il ne distinguait plus d'identité claire pour l'équipe, tout en saluant le caractère dont fait preuve la sélection argentine.

Le réseau « Sky Sport - Allemagne » a rapporté les propos de Sammer : « L'Argentine était tenante du titre de la Coupe du monde, et pourtant nous nous sommes permis de sous-estimer cette sélection. »

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Et d'ajouter : « L'Argentine fait partie des sélections qui n'abdiquent jamais. Et bien sûr, on ne peut pas approuver la manière dont ils se sont comportés après le coup de sifflet final (contre l'Espagne en finale), mais cela fait partie de leur identité. Leur style de jeu me plaît davantage que ce que je vois actuellement de la sélection allemande. »

La légende du Borussia Dortmund a poursuivi : « Quant à la sélection allemande, je ne parviens plus à y distinguer quoi que ce soit, ni sur le plan technique, ni sur le plan mental. Elle donne une raison de redéfinir le sens de l'impuissance. »

L'Allemagne a fait ses adieux au Mondial 2026 dès les seizièmes de finale, après sa défaite aux tirs au but face au Paraguay, à l'issue des temps réglementaire et de la prolongation soldés par un match nul (1-1).