Après la défaite 5-1 contre la Suède, la Fédération tunisienne de football a pris des mesures radicales en limogeant le sélectionneur Sabri Lamouchi. Selon le journaliste Romain Molina, Hervé Renard devrait lui succéder.

Après cette humiliation dans le Groupe F, où figurent aussi le Japon et les Pays-Bas, la Tunisie se retrouve sous pression. Pour créer un choc salutaire, Lamouchi a été limogé immédiatement après la débâcle.

Selon les informations disponibles, son arrivée sera finalisée dans les prochaines heures et le technicien français s’envolera mardi pour les États-Unis afin de rejoindre les Aigles de Carthage.

Renard, séduit par le projet, aurait obtenu la garantie de pouvoir poursuivre sa mission après la Coupe du monde. Fort de son expérience, il devra d’abord redonner un coup de fouet à la sélection tunisienne pour les deux dernières journées de groupe face au Japon puis aux Pays-Bas.

Âgé de 57 ans, il n’est pas un inconnu sur le continent africain : après avoir été adjoint au Ghana, il a successivement dirigé la Zambie, l’Angola, puis de nouveau la Zambie, la Côte d’Ivoire et le Maroc.

En 2012, il avait créé la sensation en menant la Zambie, outsider assumé, au titre de la Coupe d’Afrique des nations. Trois ans plus tard, le sélectionneur flamboyant a ajouté un deuxième sacre à son palmarès en guidant la Côte d’Ivoire vers le trône continental.

Il est ainsi devenu le premier sélectionneur de l’histoire à remporter la Coupe d’Afrique des nations avec deux pays différents. Il a également entraîné, entre autres, le Lille OSC et l’Arabie saoudite, qu’il a menée en 2022 à une victoire 1-2 contre l’Argentine, future championne du monde, lors de la Coupe du monde.