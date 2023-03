"Une légende de l'Équipe de France", Deschamps réagit au décès de Just Fontaine

Ce mercredi, Didier Deschamps s'est exprimé au sujet de Just Fontaine, décédé ce même jour.

Le football français a dit adieu à l'une de ses plus grande légendes ce mercredi. Dans la matinée, Europe 1 a annoncé le décès de Just Fontaine à l'âge de 89 ans. Membre de la première grande épopée de l'équipe de France en Coupe du monde (demi-finale en 1958), il reste encore à ce jour le meilleur buteur sur une édition d'un Mondial avec 13 réalisations. Sélectionneur des Bleus le temps de deux rencontres, il a également entraîné le Paris Saint-Germain pendant trois ans et leur a permis de monter en première division.

Didier Deschamps salue "un homme d'une très grande gentillesse"

Les hommages envers cette véritable légende du football français se sont multipliés tout au long de la journée, la FFF annonçant notamment qu'un hommage sera fait sur tous les terrains, la FIFA évoquant quant à elle l'un des plus grands joueurs de la Coupe du monde. L'actuel sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a lui aussi tenu à rendre hommage à "Justo".

"La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l'Equipe de France. L'attaquant qui, en marquant 13 buts lors d'une phase finale de Coupe du Monde, celle de 1958, a signé un record toujours inégalé lors de la première grande épopée des Bleus en Coupe du Monde. (...) Justo était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'équipe de France était fort et sincère. J'adresse une pensée amicale et émue à sa famille, ses proches et tous nos grands anciens aujourd'hui dans la peine", a confié le champion du monde 1998.