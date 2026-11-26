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Le nom du Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a été associé à un transfert au Real Madrid lors de plusieurs mercatos estivaux.

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L'été dernier n'a pas fait exception : Enrique Riquelme, alors candidat à la présidence du Real Madrid, avait assuré qu'il ferait tout son possible pour recruter l'attaquant norvégien.

Le journal Sport a relayé les propos de Gary Neville, ancienne star de Manchester United, lors de son passage dans le podcast The Overlap, où il a affirmé que Haaland finirait par porter le maillot du Real Madrid.

La légende anglaise a assuré : « Je suis absolument convaincu qu'Erling Haaland sera un joueur du Real Madrid dans un délai maximum de 18 mois, peut-être même dès la fin de la saison. »

Gary Neville ne s'est pas arrêté là et s'est même risqué à prédire le visage de la nouvelle ligne d'attaque du club merengue.

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Gary Neville a ajouté : « Je pense que le Brésilien Vinicius Junior va quitter le Real Madrid, que le Français Kylian Mbappé passera sur l'aile gauche et qu'Erling Haaland sera l'avant-centre du Real Madrid. »

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À noter qu'Erling Haaland, 26 ans, a prolongé l'an dernier son contrat avec Manchester City jusqu'à l'été 2034, même si la situation du club anglais dans l'affaire des infractions financières présumées pourrait totalement changer la donne.

Manchester City traverse une mauvaise passe sur le plan des résultats en Premier League avec son entraîneur italien Enzo Maresca, arrivé après le départ de Pep Guardiola.

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City reste sur quatre journées sans victoire en Premier League, avec des défaites face à Aston Villa, Brighton et Nottingham Forest, et un match nul contre Fulham.

Manchester City a également été tenu en échec par le club italien de Naples (2-2) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, et occupe la huitième place avec 10 points.