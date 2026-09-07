Une légende anglaise défend Marmoush après une action égoïste qui a enflammé la polémique à Londres

Lors du premier véritable test de la patience des supporters de Tottenham, la star égyptienne Omar Marmoush s'est retrouvée au cœur d'une tempête de critiques, avant qu'un nom de poids du football anglais n'intervienne pour la défendre.

L'ancien international anglais Danny Murphy a défendu la prestation de Marmoush après sa participation décevante au match entre Tottenham et Nottingham Forest, qui s'est soldé par un décevant match nul et vierge dans le cadre de la troisième journée de Premier League.

Un début sans buts et une action qui soulève des questions

Marmoush, qui a rejoint Tottenham en provenance de Manchester City lors du mercato estival, a débuté comme titulaire pour la deuxième fois consécutive avec sa nouvelle équipe, mais il a jusqu'ici échoué à faire trembler les filets.

Lors du match de samedi face à Forest, l'Égyptien a semblé loin de son meilleur niveau, ne cadrant aucune de ses deux frappes sur trois tentatives.

Mais l'action qui a déclenché la polémique est survenue en seconde période, lorsque Marmoush s'est lancé balle au pied dans un contre prometteur, tandis que son coéquipier Mohammed Kudus le soutenait sur l'aile droite, avec dix yards d'avance sur le dernier défenseur et dans une position idéale pour marquer depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Au lieu d'adresser un centre à Kudus pour lui offrir un face-à-face en or, Marmoush a préféré frapper lui-même, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale, sous le regard médusé de son coéquipier ghanéen.

Murphy : c'est de l'impatience de star, pas de l'égoïsme

Dans son analyse du match dans le célèbre programme « Match of the Day », Danny Murphy a proposé une lecture totalement différente de la situation, considérant que ce qui s'est produit était le signe d'une grande envie et non d'un égoïsme.

Murphy a déclaré : « Je ne pense pas que cela posera problème sur le long terme, car j'estime que Marmoush est un joueur remarquable, mais il semble tellement impatient de marquer des buts et de débuter en force qu'il en a ignoré Kudus. »

L'ancienne star de Liverpool a ajouté : « Il le voit, et il sait où se trouve Andy Robertson à ses côtés, car c'est un joueur de très haut niveau, mais son immense envie d'offrir la victoire à son équipe l'a poussé à prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Il avait également gâché une occasion en or en première mi-temps. »

L'énigme du nouveau poste de Marmoush

Murphy a abordé un point tactique important qui pourrait expliquer le trouble de Marmoush, soulignant que l'entraîneur l'a positionné à un poste inhabituel.

Il a poursuivi : « Omar Marmoush aurait dû décrocher vers l'arrière. Paul Merson l'a fait évoluer comme le milieu le plus avancé de la formation de Tottenham, tandis que Conor Gallagher jouait derrière lui au poste de meneur de jeu numéro 10. »

Ce changement tactique s'est fait aux dépens de l'attaquant Dominic Solanke, resté sur le banc des remplaçants avant d'être introduit plus tard dans la rencontre, ce qui confirme que Marmoush est encore en phase de recherche de sa nouvelle identité au sein du système des Spurs.