Une légende africaine et deux Arabes : 4 candidats potentiels à la succession de Motsepe à la présidence de la CAF

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Interrogations autour des ressources de la Confédération africaine

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Un rapport de presse a révélé, ce mardi, les noms des candidats potentiels aux élections de la Confédération africaine de football (CAF), et plus précisément au poste de président.

Le changement de format de la Coupe d'Afrique des nations a affaibli l'influence de Patrice Motsepe, en tant que président de la Confédération africaine de football.

Selon le journal « The Guardian », de nombreux dirigeants africains ont perdu confiance en le responsable sud-africain après l'annonce surprise d'un retour au format biennal de la compétition, et ce seulement dix mois après la décision de passer à un format tous les quatre ans.

Ce changement devrait être confirmé en novembre prochain à Abidjan.

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Motsepe a par ailleurs annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat en 2029, et s'est engagé à apporter le soutien unanime des 54 fédérations africaines à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, lors des élections qui se tiendront en mars prochain au Maroc.

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Dans ce contexte, plusieurs candidats se préparent à lui succéder, parmi lesquels Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football.

La liste des candidats potentiels à la succession de Motsepe comprend également Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne, Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne, et Souleiman Waberi (Djibouti).

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Dans le même temps, des questions subsistent quant aux ressources financières de la Confédération africaine de football et à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, dont la tenue en juin et juillet demeure incertaine.

Un éventuel report à la fin de l'année pourrait perturber le calendrier des championnats européens.