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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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« Une journée très triste » : Arteta réagit après la lourde chute d'Arsenal

Fleetwood vs Arsenal
Fleetwood
Arsenal
Carabao Cup
M. Arteta
Angleterre
Espagne

Les tirs au but éliminent Arsenal

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a décrit l'élimination surprise de son équipe face à Fleetwood Town, un club de la quatrième division anglaise, au quatrième tour de la Carabao Cup comme « une journée très triste », après que la séance de tirs au but a tranché la confrontation en faveur de son adversaire.

Arteta a déclaré, dans des propos accordés à la radio « BBC Radio 5 Live » et rapportés par le site Tribuna, à l'issue de la rencontre : « Tout d'abord, je félicite Fleetwood pour sa qualification au tour suivant. Quant à la manière dont ils l'ont obtenue, et pour nous, c'est une journée très triste. »


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L'entraîneur espagnol a ajouté : « Il n'y a rien à reprocher aux joueurs concernant leur attitude et leur engagement. La détermination était évidente dès le départ. Et même après avoir joué à dix, nous avons encaissé un très mauvais but au début, ce qui leur a donné un peu d'enthousiasme. »

Il a poursuivi : « L'équipe a continué à tenter sa chance avec le ballon, à se créer des occasions et des tirs qui auraient dû nous aider à marquer beaucoup plus de buts. »

Arteta a enchaîné : « Mais quand vous n'exploitez pas vos occasions, vous ne pouvez pas vous qualifier pour le tour suivant. Et malheureusement, nous avons été éliminés de la compétition. »

Arsenal a encaissé le premier but à la 21e minute, avant d'attendre la seconde période pour arracher l'égalisation.

Arsenal a continué à chercher le but de la victoire jusqu'au coup de sifflet final, sans parvenir à le marquer, si bien que la rencontre s'est tranchée aux tirs au but sur le score de 5-3. Lors de la séance, Bruno Guimarães a manqué sa tentative, repoussée par le gardien de Fleetwood Town, tandis que les joueurs de l'équipe adverse ont réussi tous leurs tirs, décrochant ainsi le billet de qualification et éliminant Arsenal de la compétition.

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