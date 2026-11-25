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Les coups durs s'enchaînent pour le Maroc après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de retirer le titre de la Coupe d'Afrique des nations aux Lions de l'Atlas pour l'attribuer au Sénégal.

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Après avoir perdu le titre continental devant le tribunal, le Maroc devra en outre, a-t-on appris par la suite, prendre à sa charge les deux tiers des frais liés à l'affaire, la Confédération africaine de football assumant le tiers restant.

Mais les dernières heures ont apporté une bien triste nouvelle au football marocain : la décision a fait perdre au Maroc sa place historique au classement mensuel de la FIFA.

Le 18 novembre, la sélection marocaine avait réalisé un exploit historique en se hissant au cinquième rang mondial, après avoir gagné deux places dans le nouveau classement. Elle devenait ainsi la première sélection arabe à atteindre ce rang, et la deuxième sélection africaine à réaliser cette performance, après le Nigeria, qui avait occupé la cinquième place en avril 1994.

L'importance de cet exploit marocain tient au fait qu'il ne s'agit pas d'une simple progression passagère au classement des sélections : il reflète la poursuite de l'essor considérable du football marocain ces dernières années, les Lions de l'Atlas s'étant mués en une puissance capable de rivaliser avec les grands du jeu.

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Le TAS gâche l'exploit historique

Après la décision du TAS, des informations ont fait état d'une possible perte de 18 points pour le Maroc au classement FIFA, soit les points obtenus grâce à la prise en compte de son sacre en Coupe d'Afrique des nations, avant que le Tribunal arbitral du sport ne rende le titre au Sénégal.

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Le véritable choc est ensuite survenu lorsque la Fédération internationale de football (FIFA) a modifié le classement des sélections sur son site officiel, quelques heures seulement après la décision du TAS.

Le classement publié sur le site officiel de la FIFA montre un recul de deux places des Lions de l'Atlas, désormais septièmes au lieu de cinquièmes, tandis que le Portugal et le Brésil remontent respectivement aux cinquième et sixième places.

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De son côté, le Sénégal conserve sa 18e place au classement mensuel, sa situation n'ayant pas été affectée par la décision rendue hier par le TAS.

Le TAS attribue le titre continental au Sénégal

Dans un rebondissement spectaculaire qui met fin à l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain, le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il rend ainsi le titre au Sénégal, qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0) après prolongation, et met un terme à un litige juridique qui durait depuis plusieurs mois.

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Le Tribunal arbitral du sport a annoncé hier, mardi, l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait considéré le 17 mars dernier que la sélection sénégalaise avait déclaré forfait en finale et accordé la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

En vertu de cette nouvelle décision, le Sénégal récupère le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels sur la pelouse comme en dehors.

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Les détails de la crise de la finale de la CAN 2025

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire. Alors que le score était de 0-0, l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur entraîneur, Pape Thiaw.

Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, entraînant une interruption du match d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son entraîneur de revenir et de terminer la rencontre.

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À la reprise, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon finissant tranquillement dans les bras du gardien Édouard Mendy.

La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand désarroi des supporters marocains qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

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Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a pris une décision par laquelle il considérait que le Sénégal avait déclaré forfait, et a accordé au Maroc une victoire sur tapis vert sur le score de 3-0, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement