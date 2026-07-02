Une ironie difficile à croire… Une seule minute a suffi pour anéantir les rêves du trio africain dans cette Coupe du monde

La 86^e minute a créé une situation paradoxale et mémorable pour les sélections africaines, se transformant en un véritable cauchemar qui a éliminé trois d’entre elles au premier tour de la Coupe du monde 2026, selon les données de Stats Foot.

Selon « Stats Foot », les trois dernières formations du continent ont chacune concédé un but fatal à la 86^e minute, synonyme d’élimination immédiate.

Tout a commencé avec la Côte d’Ivoire, qui a tenu tête à la Norvège jusqu’à la 86e minute, avant qu’Erling Haaland n’entre en jeu et ne trouve le chemin des filets, offrant à son équipe un but décisif (2-1) qui a mis fin aux espoirs des « Éléphants » de poursuivre leur parcours.

Le scénario s’est répété pour la République démocratique du Congo, qui tenait tête à l’Angleterre jusqu’à ce que Harry Kane ne marque à la 86^e minute, offrant aux « Trois Lions » une victoire 2-1 et éliminant les Africains.

Peu après, le Sénégal a subi le même sort : Romelu Lukaku a réduit l’écart à la 86^e minute, avant que la Belgique n’achève sa remontée spectaculaire (3-2) dans l’une des fins de match les plus cruelles du tournoi.

Autre détail frappant : les trois buts ont été inscrits par des attaquants arborant le maillot numéro 9.

Quant à l’Afrique du Sud, quatrième équipe africaine éliminée en huitièmes de finale, elle a échappé à la « malédiction de la 86e minute », mais a subi la cruauté des arrêts de jeu, concédant un but fatal dès la deuxième minute du temps additionnel face au Canada, et quittant ainsi la compétition sur une défaite douloureuse (0-1).

L'hémorragie africaine

Au-delà de la « malédiction de la 86e », l’hémorragie des sélections africaines à la Coupe du monde 2026 se poursuit, malgré un parcours remarquable en phase de groupes.

Neuf des dix représentants du continent avaient franchi le premier tour, seule la Tunisie ayant fait exception.

Au terme des quatre premiers jours de cette phase, seules cinq sélections subsistent, et une seule a pour l’instant validé son billet pour les huitièmes de finale : le Maroc.

Quatre formations maintiennent encore l’espoir continental : l’Algérie face à la Suisse, l’Égypte contre l’Australie, le Cap-Vert opposé à l’Argentine et le Ghana qui défie la Colombie. Voici les horaires de ces quatre rencontres décisives.