Les adieux de Neymar à la Coupe du monde n’ont pas seulement marqué la fin d’une participation internationale, mais ont également tiré le rideau sur un rêve qui l’accompagnait depuis ses débuts sous le maillot du Brésil. Celui que beaucoup voyaient comme l’héritier légitime du trône du football quitte donc la scène alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo poursuivent l’écriture de leur légende. Une ironie cruelle à laquelle personne n’aurait pensé il y a quelques années, quand le monde entier présentait le Brésilien comme la star incontestée de la prochaine génération.

Dès ses débuts, il semblait destiné à prendre le relais de Messi et Cristiano, grâce à un talent exceptionnel, des qualités techniques hors norme, un fort charisme et une présence médiatique déjà considérable. Il apparaissait comme le successeur désigné dès que les deux légendes, qui avaient trusté les honneurs pendant plus de quinze ans, commenceraient à céder du terrain.

Tous les indicateurs allaient dans ce sens : vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone, il s’était illustré aux côtés de Messi, avait endossé le brassard de capitaine de la Seleção dès son plus jeune âge et portait sur ses épaules l’espoir d’un peuple entier de retrouver les gloires passées. Il semblait qu’il n’était qu’une question de temps avant qu’il ne devienne le meilleur joueur du monde.

Mais la réalité a pris un autre chemin. Les blessures à répétition, des choix de carrière discutables et des performances en dents de scie avec la Seleção l’ont peu à peu éloigné du niveau des deux cadors.

L’héritier qui est arrivé le premier au bout du chemin

À l’inverse, Messi et Cristiano refusent d’écrire le dernier chapitre de leur carrière. Malgré leur âge avancé, l’Argentin et le Portugais se sont réinventés pour s’adapter aux exigences du temps qui passe, tout en conservant leur capacité à rivaliser au plus haut niveau. Chacun d’eux continue d’aligner les exploits et de créer des moments d’exception, comme si le temps s’était arrêté par respect pour leurs légendes.

L’ironie est flagrante : alors que tout le monde attendait que Messi et Cristiano cèdent le trône à Neymar, la réalité a inversé la tendance. Les deux légendes ont maintenu leur éclat, tandis que l’étoile du Brésilien a peu à peu pâli, jusqu’à ce qu’il fasse ses adieux à sa dernière Coupe du monde, alors que Messi envisage encore de disputer une nouvelle édition et que Cristiano a lui aussi quitté la scène en larmes, mais en restant présent jusqu’aux derniers instants.

Neymar n’a pas été victime de son talent, mais bien de la conjonction de deux facteurs d’une extrême cruauté : d’abord, un physique plus fragile que prévu ; ensuite, des aînés qui refusent de céder leur trône et prolongent leur hégémonie bien au-delà des attentes, comme le souligne le quotidien espagnol Marca.

Le rêve brésilien inachevé

Cette ironie ne touche pas seulement Neymar, mais aussi la Seleção. Pendant plus d’une décennie, les supporters ont placé tous leurs espoirs en leur star pour reconquérir un titre mondial qui échappe au pays depuis 2002. Ils lui ont accordé leur confiance, en ont fait le symbole d’une génération et attendaient de lui qu’il ramène le Brésil sur le podium.

Mais le dénouement a été bien éloigné des attentes. Son parcours en sélection s’est achevé dans la douleur et les larmes, laissant le sentiment d’un projet inachevé. Le joueur n’a pas échoué – sa carrière est jalonnée de succès et de moments inoubliables – mais il n’a pas atteint le niveau que laissait présager son talent hors norme.

Ainsi, l’ironie la plus cruelle de sa carrière demeure : celui qui fut un jour présenté comme le successeur naturel de Messi et Cristiano a quitté la scène avant même que le rideau ne tombe sur les carrières de ces deux légendes.

Reste la question qui revient chaque fois que son nom est évoqué : comment un joueur qui possédait tous les atouts pour régner sur le football mondial pendant des années a-t-il fini par quitter la scène avant même les légendes qu’il était censé succéder ?