Une invasion néerlandaise à Liverpool ? Selon les informations du journal, l’entraîneur Arne Slot voudrait recruter un deuxième international batave pour épauler Denzel Dumfries

Selon plusieurs médias italiens, Teun Koopmeiners serait autorisé à quitter la Juventus cet été. Le joueur, qui compte 27 sélections avec l’équipe nationale néerlandaise, aurait même déjà entamé des discussions avec des clubs de Premier League, selon Tuttosport.

« Koopmeiners est libre de partir », écrit le média transalpin, généralement bien informé sur l’actualité de la Vieille Dame. « Un prix a même déjà été fixé : il faudrait 30 millions d’euros pour éviter une perte financière. »

Recruté l’été dernier à l’Atalanta pour 58 millions d’euros, le Néerlandais n’a jamais vraiment convaincu chez les Bianconeri. Cette saison, Luciano Spalletti l’a même temporairement repositionné en défense, avec un succès mitigé.

Sous contrat jusqu’en 2029, le Néerlandais pourrait donc partir dès l’été prochain. Selon plusieurs sources, son entourage a déjà entamé des discussions avec plusieurs clubs de Premier League.

Liverpool, déjà intéressé il y a deux ans, pourrait revenir à la charge sous l’ère Arne Slot.

L’Angleterre n’est toutefois pas la seule option : des formations turques de premier plan ainsi que l’AS Rome, dirigée par l’ancien mentor de Koopmeiners à l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, suivent également le dossier.

L’intérêt des Reds pour Koopmeiners, déjà évoqué il y a deux ans, n’a pas faibli depuis l’arrivée d’Arne Slot, qui semble peu soucieux de l’argument selon lequel les Néerlandais seraient déjà trop nombreux à Liverpool.