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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une intrusion informatique a contraint la Fédération argentine de football à reconnaître un fait troublant concernant la rencontre face à l’Égypte

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É.-U.

Des messages audacieux

La Fédération argentine de football a signalé une possible cyberattaque après la diffusion d’e-mails, prétendument envoyés depuis ses comptes officiels, qui critiquaient l’arbitrage lors de la victoire 3-2 de l’Albiceleste face à l’Égypte en Coupe du monde.

Tenante du titre, l’Argentine a failli être éliminée en huitièmes de finale après avoir concédé deux buts d’entrée face à l’Égypte, avant de renverser la vapeur dans les dernières minutes pour se qualifier pour les quarts.

Après la rencontre, la Fédération égyptienne a saisi la FIFA pour réclamer l’exclusion de l’arbitre français François Litxer et de son équipe, qu’elle accuse d’avoir favorisé l’Argentine.

Selon la BBC et plusieurs quotidiens argentins dont « La Voz », en citant des sources externes, que des e-mails avaient été envoyés depuis le compte de la Fédération argentine de football à des journalistes après la rencontre, indiquant que « l’Argentine n’avait pas gagné » et que la victoire était nulle car elle résultait de « décisions arbitrales corrompues ».

Selon le journal, des sources internes à la Fédération argentine ont pointé du doigt un groupe de hackers égyptiens, lesquels auraient également félicité la performance de l’Égypte.

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En réponse, la Fédération argentine de football a publié un communiqué : « Nous informons que des e-mails ont été envoyés depuis l’un de nos comptes institutionnels sans avoir été créés ni autorisés par notre équipe. »

Le communiqué invitait également le public à « ignorer tout message inhabituel récemment reçu de notre compte, surtout s’il contient des liens, des pièces jointes ou des demandes d’informations personnelles ».

L’AFA a ajouté : « Il est possible que notre compte ait fait l’objet d’un piratage non autorisé ; nous nous employons donc à faire la lumière sur ce qui s’est passé et à prendre les mesures de sécurité nécessaires. »

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