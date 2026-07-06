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Karim Malim

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Une intervention présidentielle qui secoue la Coupe du monde… Trump dévoile les détails de son entretien avec Infantino

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
F. Balogun
É.-U.
Belgique
Algérie
Maroc

Un appel qui a fait basculer le match !

Lors de la Coupe du monde 2026, le président américain Donald Trump a provoqué un vif débat en révélant avoir contacté le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, afin de contester le carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun. Selon lui, l’incident ne méritait pas l’expulsion et les États-Unis doivent pouvoir aborder les phases éliminatoires avec leur effectif au complet.

Le président américain a confirmé lundi avoir sollicité Gianni Infantino afin de réexaminer le carton rouge infligé à l’attaquant Folarin Balogun, estimant que l’action ne méritait pas une exclusion.

Dans des propos rapportés par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », Trump a déclaré : « Tout ce que j’ai fait, c’est demander une révision de l’action, car je ne pensais pas qu’il s’agissait d’une faute. »

Il a ajouté qu’il s’agissait simplement d’un contact banal entre deux joueurs lancés à pleine vitesse, précisant : « J’ai visionné la séquence : ce n’était pas une faute, juste une collision. »

Il a par ailleurs vivement critiqué l’arbitre brésilien Rafael Klaus, auteur de l’exclusion, le jugeant « suspect » et estimant que sa décision manquait d’équité : « Je pense que la décision de l’arbitre était vraiment mauvaise. »

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Il a par ailleurs salué la décision de la commission de discipline de la FIFA de suspendre provisoirement la sanction, jugeant cette mesure « très intelligente ».

Il a toutefois insisté sur le fait qu’il n’avait pas cherché à influencer l’indépendance de la FIFA, se contentant de demander un réexamen de l’incident. « Tout ce que j’ai demandé, c’est une révision de la décision ; je ne leur ai pas dit ce qu’ils devaient faire, et je ne peux pas leur imposer quoi que ce soit », a-t-il expliqué.

Il a conclu en insistant sur l’importance de pouvoir aligner les meilleurs joueurs de l’équipe américaine lors des matchs décisifs, en vue notamment de la rencontre face à la Belgique en huitièmes de finale, estimant que la présence de Balagoun constituait un atout majeur pour la composition de l’équipe.

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