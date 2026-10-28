Une intervention inattendue attise la crise du Dictateur : un allié surprise soutient Mbappé contre la Chine

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, se retrouve désormais au cœur d'une polémique politique qui dépasse largement sa notoriété sportive. Alors que ses propos sur le dirigeant chinois disparu Mao Tsé-toung ont suscité de vives réactions en Chine, le capitaine de l'équipe de France reçoit un soutien inattendu en provenance des États-Unis.

John Moolenaar, président de la commission des affaires chinoises à la Chambre des représentants américaine, estime que l'attaquant du Real Madrid n'a aucune raison de présenter des excuses.

Cette intervention transforme la polémique en un nouveau chapitre des tensions politiques entre Washington et Pékin, selon le média français « Foot Mercato ».

Depuis la publication de la vidéo controversée, dans laquelle Mbappé a qualifié le dirigeant chinois de dictateur, les répercussions se sont multipliées pour le joueur français. Plusieurs marques chinoises ont mis fin à leur collaboration avec lui, la Fédération chinoise de football a protesté, tandis que le groupe de médias chinois a réclamé des excuses publiques au Real Madrid, tenant le club pour responsable des propos de son joueur.

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Le Real Madrid, Javier Tebas, président de la Liga, et Mbappé lui-même ont publié des communiqués d'excuses à l'adresse de la Chine, dans une tentative de résoudre la crise qui a éclaté ces deux derniers jours.

Cette position contraste fortement avec celle de John Moolenaar, déterminé à dénoncer ce qu'il considère comme une capitulation face au régime chinois.

Dans un communiqué émanant de la commission spéciale consacrée à la Chine, le représentant républicain de l'État du Michigan a clairement défendu l'attaquant français Kylian Mbappé, déclarant : « La star mondiale du football Kylian Mbappé ne devrait pas s'excuser d'avoir qualifié Mao Tsé-toung de dictateur. Mao était un dictateur, et il a infligé au peuple chinois un préjudice bien supérieur à n'importe quel commentaire que pourrait faire un footballeur. »

Il a ajouté : « Sa dictature et ses politiques catastrophiques ont coûté la vie à des dizaines de millions de Chinois lors de la Révolution culturelle, de la Grande Famine et d'autres atrocités. »

John Moolenaar a également dirigé ses critiques contre les entreprises qui ont choisi de se distancier du joueur pour protéger leurs intérêts commerciaux, déclarant : « La véritable honte dans cette affaire, ce sont les entreprises qui s'empressent de présenter leurs excuses afin de pouvoir poursuivre leurs activités en Chine. »



