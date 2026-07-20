« Une insulte » pour Lionel Messi : la presse argentine s’emporte après l’élection de Rodri comme meilleur joueur de la Coupe du monde

Contre toute attente, le capitaine espagnol a été couronné meilleur joueur de la compétition, devançant notamment son adversaire en finale Lionel Messi (Argentine), Kylian Mbappé (France) et Jude Bellingham (Angleterre). Il a reçu son trophée aussitôt après le coup de sifflet final.

« Décerner le Ballon d’or (au meilleur joueur du tournoi ; note de la rédaction) à Rodri relève presque de l’insulte. Cela témoigne d’un manque total de tact. Non pas parce que l’Espagnol est un mauvais joueur, mais simplement parce que Messi était l’âme de l’Argentine lors de cette Coupe du monde », s’est indignée la chaîne de télévision argentine TyC Sports.

Le journal Olé a abondé dans le même sens. Messi aurait été « sans aucun doute le meilleur joueur de tout le tournoi », s’étant imposé comme « le leader incontesté des 26 Argentins ». « Merci de nous avoir choisis, Leo », peut-on y lire.

Quant au journal Clarín, il écrivait : « Messi a tenu bon jusqu’au bout et a appris à toute une génération, qui s’était détournée de l’équipe nationale, à ne jamais abandonner. Merci, Leo. Tu nous as procuré tant de joie. Tes larmes sont aussi les nôtres. Repose-toi maintenant, tu l’as bien mérité. »

Rodri a toutefois reçu le soutien de son compatriote Pep Guardiola, qui a désigné le milieu de terrain de Manchester City comme le véritable artisan de la victoire espagnole en Coupe du monde : « Je pense aussi que les gens ne comprennent pas tout à fait ce que Rodri accomplit sur le terrain. Il ne se contente pas de bien jouer, il contrôle l’ensemble du jeu. Chaque attaque part de lui, chaque action passe par lui, et il donne confiance à tous ceux qui l’entourent. »

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Lionel Messi a déjà remporté deux fois le Ballon d’or lors d’une Coupe du monde

Lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Argentin a été l’un des joueurs les plus décisifs, avec douze participations directes à des buts (huit réalisations et quatre passes décisives). Seul le Français Kylian Mbappé a fait mieux, avec dix buts et quatre assists.

En conséquence, le joueur de 39 ans, désormais à l’Inter Miami, figurait parmi les favoris pour le Ballon d’or avant la finale. Lors de cette finale, Messi n’a toutefois pas vraiment su convaincre.

Après 120 minutes, il n’avait comptabilisé que 54 touches de balle et, dans une attaque argentine globalement inoffensive, qui n’a pas cadré un seul tir dangereux jusqu’au coup de sifflet final (xG de 0,22), il n’a pas pesé sur le jeu.

Un troisième Ballon d’or aux États-Unis, au Canada et au Mexique aurait couronné Messi, déjà distingué au Qatar et au Brésil.

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