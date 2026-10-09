Selon le média espagnol As , l’ancien international de 36 ans veut s’inscrire à une formation spéciale d’entraîneur organisée par la Fédération espagnole de football (RFEF) pour les professionnels actuels et anciens. Avec ce diplôme, il disposerait d’une licence lui permettant d’entraîner des équipes professionnelles à tous les niveaux. Kroos posséderait déjà une licence qui lui permet d’entraîner des équipes jusqu’à la troisième division maximum, mais dans le football professionnel, il ne peut travailler qu’en tant qu’entraîneur adjoint.

Kroos est considéré comme l’un des footballeurs les plus titrés de l’histoire. Avec le Bayern Munich et le Real Madrid, il a remporté la Ligue des champions à six reprises au total, et il a aussi été sacré champion du monde avec l’équipe d’Allemagne en 2014 au Brésil. Après un dernier triomphe en C1 avec le Real en 2024 et l’Euro à domicile la même année, il a mis un terme à sa carrière de joueur.

Depuis, il dirige à Madrid l’école de football « Toni Kroos Academy » et commente aussi l’actualité du football dans son podcast « Einfach mal Luppen », avec son frère Felix. Son ancien club, le Real, aurait déjà tenté de le convaincre d’accepter un engagement dans un nouveau rôle. Le président Florentino Perez aurait déjà eu des discussions avec Kroos à ce sujet, mais jusqu’ici apparemment en vain.

Le Real Madrid est sans grand titre depuis le départ de Kroos

Une fois la formation validée avec succès, assistera-t-on à un retour comme entraîneur ? Par le passé, plusieurs anciens joueurs ont déjà accumulé leurs premières expériences d’entraîneur au sein de l’académie du Real, avant de diriger plus tard aussi l’équipe première, comme Zinedine Zidane, Xabi Alonso ou Alvaro Arbeloa.

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Depuis le départ de Kroos en 2024, le Real traverse une période de disette et n’a plus remporté le moindre grand titre. Cette saison, les Merengue, entraînés par Jose Mourinho, courent derrière leur grand rival, le FC Barcelone, en Primera Division. Au classement, ils occupent actuellement la quatrième place, à six points du Barça.