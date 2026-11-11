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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a entamé une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle, après avoir décidé de se lancer dans le monde de la fiction à travers une nouvelle série.

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Ronaldo a publié une photo sur son compte officiel « Instagram », en compagnie du célèbre réalisateur et producteur britannique Matthew Vaughn, avec ce commentaire : « Excellente nouvelle, la production de ma toute première série télévisée "Day 1s" vient tout juste de commencer, d'autres informations suivront bientôt ».

Quels sont les détails de la nouvelle série de Ronaldo ?

Selon ce qu'a révélé précédemment le site « Deadline », spécialisé dans le suivi de l'actualité artistique et du divertissement, Ronaldo travaillera à la production de la série « Day 1s » aux côtés de Matthew Vaughn.

L'œuvre ne sera pas éloignée de l'univers du football, puisqu'elle s'attache principalement au personnage d'un agent britannique nommé Stanley Dalton, incarné par Damian Lewis.

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Selon ce qu'ont révélé plusieurs rapports, Ronaldo lui-même apparaîtra dans l'œuvre, aux côtés du Français Thierry Henry, ancienne star d'Arsenal et du Barça, ainsi que du célèbre rappeur Dave, qui pourrait apparaître dans le premier épisode.

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Les rapports ont précisé que le tournage a effectivement commencé dans la capitale britannique Londres au cours des derniers mois, mais qu'aucune date définitive de diffusion de la série n'a été fixée jusqu'à présent.

Une nouvelle étape dans la carrière de Ronaldo

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L'annonce officielle de Ronaldo est intervenue peu de temps après qu'il a annoncé sa retraite du football au niveau international, après 23 ans passés avec la sélection du Portugal, depuis sa première apparition avec elle en 2003.

Ronaldo a mis un terme à son parcours international après avoir disputé 234 matches, au cours desquels il a inscrit 146 buts, et a été sacré à trois reprises avec la sélection de son pays, notamment le Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », en plus de deux titres en Ligue des nations.

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Ronaldo a mis fin à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a agité les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations sur sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

La tension s'est emparée de la sélection du Portugal, après que Ronaldo a quitté le camp de l'équipe au Danemark sans autorisation.

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Ronaldo avait déjà purgé la sanction de suspension de 30 jours, et il a également réglé une amende financière s'élevant à 255 euros, après avoir quitté le camp de la sélection.

La star portugaise avait auparavant montré sa disposition à accepter toute sanction découlant de son comportement, ce qui s'est effectivement produit, mais la crise ne s'est pas arrêtée à l'aspect disciplinaire, puisque la relation entre lui et Jesus n'a pas réussi à surmonter le différend qui a éclaté entre eux.

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Ronaldo s'est senti trahi en raison des déclarations explicatives faites par l'entraîneur portugais, estimant qu'elles n'ont pas respecté l'accord explicite auquel les deux parties étaient parvenues lors d'une réunion antérieure, ce qui l'a poussé à clarifier sa position dans un message au ton tranchant.

L'état de tension s'est poursuivi entre les deux parties, au milieu de doutes concernant la présence de Ronaldo dans la prochaine liste du Portugal, qui se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre et le pays de Galles le 17 du même mois, dans le cadre des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Malgré la présence du nom de Ronaldo dans la liste préliminaire de la sélection en vue des deux matches, la décision de prendre sa retraite a mis un point final aux spéculations concernant son retour, laissant le porteur du maillot numéro 7 absent de la sélection de son pays pour le reste de sa carrière footballistique.

La Fédération portugaise de football, représentée par son président Pedro Proença, avait tenté d'intervenir pour contenir la crise et ramener Ronaldo dans les rangs de la sélection, mais les efforts de médiation n'ont pas réussi à ramener les choses à la normale.