Comme l’a révélé Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, en marge de la cérémonie de remise des prix lundi soir, seules quelques voix auraient séparé l’attaquant du Bayern Munich de celui du Real Madrid.

« Cette année, il y avait plusieurs prétendants sérieux. Les deux candidats les plus proches étaient les deux hommes en tête, Harry Kane et Kylian Mbappé, et leur duel s’est joué sur un très faible écart », a expliqué Garcia.

Au final, l’écart de points aurait même été inférieur à celui du scrutin le plus serré jusqu’alors, en 2024. Cette année-là, le milieu de terrain de Manchester City Rodri l’avait emporté face à Vinicius Junior, du Real Madrid, avec seulement 41 points d’avance : « Cette année, la lutte pour la première place entre Kane et Mbappé a été incroyablement serrée », a ajouté Garcia.

Pendant un temps, la victoire semblait même plutôt se dessiner pour le champion du monde français de 2018, avant que Kane ne le dépasse dans la dernière ligne droite. « J’ai suivi les résultats en temps réel pendant le mois de vote. Kylian est resté longtemps en tête, mais Harry Kane est revenu dans la course et, au final, tout s’est joué sur un très, très faible écart de points », a précisé Garcia.

Le rédacteur en chef de France-Football n’a pas voulu révéler à quel joueur il avait lui-même accordé sa voix : « Il vaut mieux que vous ne l’appreniez qu’au moment de la publication, car je demande aux membres du jury de ne pas dévoiler leur vote avant la sortie du magazine. Je ne vais donc pas le faire non plus. J’ai voté pour quelqu’un qui n’a pas gagné, et je pense qu’il l’aurait mérité lui aussi. »

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Ballon d’Or : Kylian Mbappé et Lamine Yamal se sont-ils eux-mêmes mis hors course ?

Contrairement à Kane, qui s’était toujours montré discret sur ses chances, Mbappé s’était, ces dernières semaines, comme Lamine Yamal, finalement troisième, fait remarquer à plusieurs reprises en vantant publiquement ses propres mérites.

Il est difficile de savoir si cela a finalement pesé en sa défaveur lors du vote. L’ancien responsable du Ballon d’Or Pascal Ferré a néanmoins récemment expliqué qu’il considérait cette autopromotion appuyée comme une grave erreur.

« Les votants ne sont pas naïfs. Ils ont à la fois l’expérience et le discernement nécessaires pour juger et évaluer un joueur sans avoir besoin d’entendre dix ou quinze fois qu’il est le meilleur », a-t-il déclaré au journal français Le Parisien.

Outre son rôle dans l’organisation de la cérémonie, Ferré a également été rédacteur en chef de France Football, le magazine français de football qui décerne le Ballon d’Or.