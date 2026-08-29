Une action controversée survenue en Roshn Saudi League a révélé une injustice arbitrale subie par le Barça en Ligue des champions la saison dernière.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a écrit : « En tant qu'affilié à l'UEFA, l'arbitre roumain Istvan Kovacs applique de manière stricte les directives de la commission des arbitres de l'UEFA pour cette saison, sans laisser les mains dans la surface de réparation ouvertes à l'interprétation ou à l'esprit du jeu dès lors que le ballon est effectivement en jeu. »

Et d'ajouter : « Le paradoxe veut que Kovacs soit précisément l'arbitre qui n'a pas accordé de penalty contre Marc Pubill le 8 avril, lors du match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, qui s'est soldé par une défaite du Barça sur le score de deux buts à zéro en aller des quarts de finale de la Ligue des champions. »

Le quotidien poursuit : « À la 64e minute du match entre Al-Khaleej et Al-Hilal en Roshn Saudi League, qui s'est terminé par une victoire d'Al-Hilal sur le score de cinq buts à un, le défenseur Kalidou Koulibaly a arrêté le ballon de la main après que le gardien Yassine Bounou l'a remis en jeu du pied. »

Et de continuer : « Le défenseur sénégalais a cru que c'était à lui de relancer le jeu et a donc arrêté le ballon de la main. Cette fois, Istvan Kovacs n'a pas hésité, bien qu'il n'ait pas brandi de carton jaune à l'encontre de Koulibaly, et a accordé un penalty finalement manqué par Moussa Barrow. »

L'action était identique à celle qui avait suscité une vive polémique lors du match entre le Barça et l'Atlético de Madrid, alors que le score indiquait un retard d'un but à zéro, lorsque Marc Pubill avait fait la même chose après que son gardien Juan Musso avait remis le ballon en jeu du pied.

À cette occasion, Kovacs avait fait mine de siffler un penalty en faisant deux pas vers la surface de réparation et en rapprochant le sifflet de sa bouche, avant de se raviser sans le faire, ce qui a lourdement pénalisé le Barça, car il aurait pu égaliser dans un match qui s'est soldé par une défaite sur le score de deux buts à zéro.

Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres de l'UEFA, a fait une présentation jeudi au Forum Grimaldi de Monte-Carlo avant le tirage au sort de la Ligue des champions, expliquant pourquoi une telle action doit être sanctionnée par un penalty. Il a déclaré : « Nous avions besoin de clore ce chapitre. Nous ne voulons pas nous attaquer à l'esprit du jeu. Nous en avons assez des interprétations et, de cette manière, cela prendra fin. Nous devons être cohérents, et peu importe qu'il y ait d'autres joueurs à proximité ou non. »

Après cet incident, le Barça a adressé une plainte officielle à la plus haute instance du football en Europe, et le club catalan a officiellement fait part de son mécontentement dans un communiqué où il déclarait : « Une prestation arbitrale contraire aux règlements en vigueur, avec un impact direct sur le déroulement et le résultat du match. »

Le Barça ajoutait dans son communiqué : « Cette décision, conjuguée à la grave non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, constitue une erreur flagrante. »

Le Barça a réclamé l'ouverture d'une enquête et l'accès aux communications arbitrales, et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs ainsi que l'adoption des mesures appropriées, mais l'UEFA n'a pas accepté la plainte du Barça.



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