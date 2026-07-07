Une image rare : Infantino brandit le drapeau égyptien après l’élimination controversée de l’Égypte de la Coupe du monde

Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a attiré tous les regards avec une image marquante, après l'élimination de l'équipe d'Égypte de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale après avoir mené 2-0 puis perdu 2-3 contre l’Argentine, mardi au stade d’Atlanta.

Peu après la rencontre, le président de la FIFA a pris place en tribune au stade BC Place de Vancouver, au Canada, pour assister au dernier match des huitièmes de finale, entre la Suisse et la Colombie.

Mais l’apparition du patron du football mondial n’avait rien d’ordinaire : il brandissait le drapeau égyptien et se prêtait à de multiples photos souvenirs, une scène peu habituelle sur les terrains.

Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, avait vivement critiqué la FIFA, l’accusant d’avoir éliminé son équipe de manière délibérée, via des erreurs d’arbitrage, afin de préserver la présence de la star argentine Lionel Messi dans la compétition pour des motifs commerciaux.

Rappelons que la Nati s’est qualifiée pour les quarts de finale après avoir éliminé la Colombie aux tirs au but, le match s’étant terminé sur un score nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations. Elle affrontera l’Argentine dimanche prochain, très tôt.