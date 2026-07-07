« Une image cinématographique inoubliable »… La photo qui a fait sensation à Wimbledon : Federer seul dans la « loge royale »

Roger Federer, légende suisse du tennis, a laissé sa raquette pour les affaires tout en restant un fidèle du tournoi de Wimbledon, où il occupe chaque année la « loge royale » ; Hier, lundi, il a pris place dans les tribunes, vêtu d’un costume marron, de lunettes de soleil foncées et arborant le badge de membre du All England Lawn Tennis Club, illustrant son attachement à ce tournoi qu’il a remporté à huit reprises.

Retiré depuis 2022, il a créé la Laver Cup, dont la neuvième édition se tiendra en septembre, et il dirige l’agence Team8, qui représente plusieurs joueurs, tout en étant actionnaire de la marque suisse d’articles de sport On.

Cette édition a toutefois marqué un tournant : dimanche, Novak Djokovic a dépassé son record de victoires à Wimbledon en battant Roman Safiullin, s’emparant ainsi du titre de joueur le plus titré sur le gazon londonien.

L’une des images les plus marquantes de ce dernier match a été celle de Federer, laissé seul dans la « loge royale » pendant qu’Alexander Zverev et Jerry Leheka jouaient, une scène qui illustre la place unique qu’il occupe au cœur du tournoi.

Il a même loué une maison proche du site pour y séjourner quelques jours avec son agent, Tony Godsick, témoignant d’un attachement qui dépasse ses exploits sportifs.

Prochain arrêt : Newport, où il sera intronisé au Panthéon du tennis en reconnaissance de sa carrière éclatante. « J’ai toujours eu un grand respect pour l’histoire de ce sport », a-t-il rappelé.

Il a par ailleurs proposé à Rafael Nadal de disputer des matchs d’exhibition à l’avenir ; les deux légendes, dont la popularité dépasse les frontières, pourraient même unir leurs forces en tant que capitaines de la Coupe Laver.