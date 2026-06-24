« Une idée stupide »… Un supporter norvégien provoque un tollé en tournant le dos aux « Vikings »

Lors de la Coupe du monde 2026, un supporter norvégien a refusé de prendre part aux célébrations inspirées du patrimoine viking, devenues un véritable phénomène parmi les fans de l’équipe nationale. Il a ainsi manifesté son désaccord avec ce qu’il a qualifié d’« idée stupide ».

Lors de la victoire norvégienne face au Sénégal (3-2), les caméras ont capté Emil Anirsch Labin, assis, impassible, alors que ses voisins mimaient le geste collectif de ramer pour saluer l’exploit de la sélection, qualifiée pour les 32es de finale.

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Le sélectionneur de l’Iran estime que son équipe est « victime d’une injustice » dans cette Coupe du monde et promet que le match contre l’Égypte « fera exception ».

Interrogé par la chaîne norvégienne NRK, le commentateur a lancé, alors que la caméra s’attardait sur Lapin : « Il y a quelqu’un qui ne veut pas faire partie du match », d’après l’agence Reuters.

Interrogé par le journal Verdens Gang, Lapin a justifié son attitude : « Je trouve que l’idée des insultes était stupide dès le départ. Je n’ai jamais aimé ça… Je reste clairement immobile quand les gens commencent à m’insulter. »

Il a toutefois précisé que ce geste lui rappelait les supporters islandais et leur « tonnerre » des compétitions passées, tout en soulignant qu’il n’était pas historiquement exact, car les drakkars vikings naviguaient principalement à la voile.

Et d’ajouter : « Je dois défendre mon point de vue, et il n’y aura pas non plus de rame à l’avenir. Cela se verrait tout de suite à la télévision si je me mettais soudainement à ramer maintenant… Une fois qu’on commence, il faut aller jusqu’au bout, je pense. »



