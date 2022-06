Une icône galloise se paye Pogba : "C’est Kanté qui l’a fait briller en Bleu"

Une ancienne icône de Liverpool juge que Paul Pogba est surcoté et que ses bonnes performances en Bleu ne sont dues qu’à la présence de N’Golo Kanté.

L'ancien attaquant de Liverpool, Dean Saunders, a critiqué Paul Pogba après que son départ de Manchester United a été confirmé cette semaine.

Saunders a tenu des propos acerbes envers l’international tricolore, en insistant sur le fait qu'il n’a jamais été à la hauteur des attentes qu’il avait suscitées suite à son transfert. Le Gallois a également déclaré que l'immense talent de N'Golo Kanté pourrait avoir aidé Pogba, le faisant paraître meilleur qu'il ne l'est au niveau international pour la France.

« Kanté rend tous ceux qui l’entourent meilleurs »

Saunders a déclaré à talkSPORT : « Alors qu’il devait se mettre au travail et être performant, en gardant à l'esprit qu'il a une étiquette de prix de 100M€ sur le dos et qu'il pense qu'il va faire des passes magiques à chaque match, il perdait trop souvent le ballon ».

« Je me demande si c'est pas Kanté, a-t-il poursuivi. Est-ce que Kanté donne l'impression que tous ceux avec qui il joue sont bons ? Dès qu'ils sont orphelins de Kanté, ils ont l'air moyens et peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient meilleurs qu’ils ne sont réellement ».

Saunders a conclu avec le pire des affronts envers La Pioche. Il l’a comparé au très moyen Danny Drinkwater. "Drinkwater, il a intégré la sélection anglaise et on ne l'a plus jamais revu quand il n'a pas joué avec Kanté, a souligné l’ancien Red. Pogba, quand il joue avec Kanté, a l'air d'un bon joueur. David Luiz avait l'air d'un joueur à Chelsea quand Kante était devant lui. Matic jouait à ses côtés et ressemblait à un grand combattant."