Dans le podcast de la série d'entretiens individuels « Rondje Rob » avec Rob Jansen, Dennis Bergkamp a déclaré qu'il ne reviendrait pas à l'Ajax. L'ancien footballeur a fait partie du staff technique de l'Ajax entre 2011 et fin 2017, sous la direction de Frank de Boer et Peter Bosz.

« J'ai passé un bon moment à l'Ajax, et je me dis : très bien », a déclaré Bergkamp. « On m'a demandé de donner un coup de main, je l'ai fait, puis je suis parti dans des conditions très désagréables. Et c'est tout », affirme avec conviction l'ancien international néerlandais, qui compte 79 sélections.

En septembre 2010, Johan Cruijff, accompagné notamment de Wim Jonk et de Bergkamp, a lancé la « Révolution de velours ». Cruijff avait alors critiqué l’Ajax et déclaré ne plus « reconnaître son club ». Cette période a été marquée par un vent nouveau et rafraîchissant au sein de l’Ajax, avec l’arrivée de nombreux anciens joueurs de l’Ajax au conseil d’administration, qui se sont concentrés sur la formation des jeunes.

« C’est peut-être un peu prétentieux, mais je considère cette période comme une grande réussite », affirme Bergkamp. « Je pense que nous avons changé et mis en place des choses dont d’autres ont finalement pu profiter. » Selon lui, cette révolution n’a jamais été prise au sérieux à Amsterdam. « On en rit plutôt qu’on examine les faits. »

En 2010, Frank de Boer a succédé à Martin Jol au poste d’entraîneur. De Boer a remporté le championnat des Pays-Bas lors des quatre saisons suivantes. En 2015/16, il a manqué un cinquième titre lors de la dernière journée contre De Graafschap (1-1). Le 12 mai 2016, il a fait savoir au club qu’il ne souhaitait pas aller jusqu’au bout de son contrat.

« Nous avons commencé avec un club qui n’avait peut-être pas de dettes, mais qui n’avait absolument rien. Au cours de cette révolution, grâce à la vente de talents et au simple fait de gagner des matchs, nous avons fait en sorte que beaucoup d’argent rentre dans les caisses », souligne l’ancien attaquant de l’Ajax, de l’Inter et d’Arsenal.

En 2017, l’ère Bergkamp à Amsterdam a pris fin et il constate que la politique d’alors n’a pas été correctement poursuivie. « Je pense que ceux qui ont pris le relais n’ont finalement pas compris ce qu’impliquait cette révolution. Quand on a de l’argent, le succès est très facile. On peut alors acheter. Mais la politique, c’est tout autre chose : on croit ensemble en quelque chose et, sans se soucier de l’argent, on parvient à accomplir quelque chose. »