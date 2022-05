Une icône de Manchester redoute le départ de Cristiano Ronaldo

La superstar portugaise a encore un an de contrat à Old Trafford, mais les difficultés collectives pourraient le conduire à aller voir ailleurs.

Selon Dimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United cet été en raison d’une non-participation à la Ligue des champions. La star portugaise a toujours disputé cette prestigieuse épreuve et il pourrait ne pas accepter de s’en passer, ne serait-ce que pour une saison.

Cristiano Ronaldo sera-t-il à Manchester United en 2022-23 ?

Le quintuple Ballon d'Or a signé un contrat de deux ans lorsqu’il est revenu à Old Trafford en 2021. Il a inscrit 23 buts au cours de sa première saison en Angleterre, mais ses performances n'ont pas suffi pour qu’United termine dans les 4 premiers ou remporte un trophée majeur. Et c’est pourquoi le quintuple Ballon d’Or pourrait décider d'assouvir ses ambitions ailleurs. Un retour au Real Madrid est d’ailleurs évoqué en ce moment

L'ancien attaquant des Red Devils, Berbatov, s’est exprimé sur le site Betfair à propos de celui qu’il a côtoyé pendant la saison 2008-09 à Manchester United : « Ronaldo se débrouille incroyablement bien pour son âge avec sa façon de jouer et les buts qu'il marque. Avoir autant de buts en Premier League en une saison à son âge est un exploit incroyable. Il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire marquer des buts ».

« Son jeu est différent aujourd'hui de ce qu'il était avant, mais une chose est constante, les buts. Il produit et marque toujours, ce qui est très important », a poursuivi le Bulgare.

« Quand Ronaldo s’arrêtera ça sera un jour triste pour le football »

L’ex-Mancunien serait content de voir CR7 rester, mais il a peur que ce scénario ne se vérifie pas : "Il a encore une année à United, ce qui est une bonne chose à mon avis, et maintenant c'est à lui de décider s'il reste ou s'il part. Je serais heureux de le voir rester et, bien sûr, tout dépend du nouveau manager et de ce que Ronaldo veut. Il est une icône du football et quand vous êtes comme ça, votre opinion compte (…) Je serais heureux de le voir rester, de continuer à marquer et d'aider les joueurs qui l'entourent. Mais, s'il décide de partir, on ne peut évidemment pas lui en vouloir. Quand vous êtes habitué à jouer la Ligue des champions chaque année de votre carrière et que vous ne l'avez pas, c'est difficile à accepter".

Quand il a été interrogé enfin sur le temps que peut encore passer Ronaldo sur les terrains, Berbatov a répondu : "Ses performances cette saison montrent à quel point il prend soin de lui. Il voudra jouer aussi longtemps qu'il le pourra et montrer que l'impossible est possible. Il a prouvé qu'il pouvait encore le faire à 37 ans en Premier League, il aime prouver que les gens ont tort et je suis sûr qu'il voudra continuer à le faire et jouer encore quelques années. Quand il s'arrêtera, ce sera un jour triste pour le football car il est l'un des vrais grands. Ce jour arrive pour tout le monde".