Une icône de Liverpool tacle MU : "Pourquoi avoir fait revenir Ronaldo ?"

Robbie Fowler, l’ancien attaquant de Liverpool, pense que Manchester United a fait une erreur en faisant revenir dans ses rangs Cristiano Ronaldo.

Fowler a remis en question la décision de Manchester United de faire signer Cristiano Ronaldo. "Alors que la signature record de Darwin Nunez semble acquise pour Liverpool, ce qui me fascine, c'est la présence de Manchester United au milieu des négociations", écrit Fowler dans une tribune pour le Mirror.

« Je peux vous garantir que les dirigeants de Liverpool sont mal à l'aise avec cette présence, car elle a le potentiel de faire grimper non seulement le prix mais aussi les salaires. Aucun agent digne de ce nom ne s'en servirait pour obtenir un contrat plus important, soyons clairs. »

« United fait signer des joueurs juste pour qu’ils n’aillent pas chez les rivaux »

« Mais le fait que United soit là sur le coup démontre pourquoi cela pourrait si facilement être un autre coup de maître pour Liverpool sur le marché des transferts, et c'est un point qui est si souvent négligé dans le désespoir de voir de nouveaux visages, de nouvelles signatures, une nouvelle excitation », a ajouté l’ex-idole du Kop.

« Je ne veux pas être méchant, mais United aurait pu écrire un livre sur comment rater ces transferts dernières saisons. Signer des joueurs juste parce que vous ne voulez pas qu'ils aillent chez un rival ? "Cristiano a fait son travail assez bien, mais le signer parce qu'il aurait pu aller à City ? C'était un véritable désastre. Et la même chose avec Alexis Sanchez. Non, pas la même chose, 10 fois pire », a poursuivi l’ancien attaquant.

Fowler a ensuite conclu en lâchant : "Le pire, c'est qu'il (Ronaldo) n'a pas seulement brisé la structure salariale de United, il l'a fait voler en éclats. C'est ainsi qu'un gardien de but peut se retrouver à 400 000 £ par semaine, et un milieu de terrain comme Pogba qui ne pouvait même pas entrer dans l'équipe la moitié du temps à encore plus. »