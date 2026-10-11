Vinicius Jr. était hors de lui après cette affaire particulièrement épineuse. Mais toutes les protestations de la superstar du Real Madrid au sujet de son carton rouge sont restées vaines, y compris celles sur internet. Le Brésilien y a publié, à côté d’excuses à moitié assumées, un photomontage avec pas moins de huit scènes issues de différents matches dans lesquelles ses adversaires auraient dû être avertis ou expulsés. « Et celui qui voit toujours jaune et rouge, c’est Vinicius — une honte », a-t-il pesté avec défi.

Que s’était-il passé ? Après le premier but de l’ex-joueur de Leipzig Yan Diomande (62e) pour le Real, Vinicius, entré en cours de jeu (71e), a inscrit ce qui semblait être le but du break contre Villarreal. « Vini » a exulté, portant sa main à son oreille avant d’embrasser l’écusson sur son maillot blanc. L’entraîneur Jose Mourinho a sprinté depuis 50 mètres et s’est jeté dans ses bras, avant que le VAR n’intervienne et n’annule le but.

Dans l’action ayant amené ce but, Vinicius avait tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba : le rouge était inévitable au regard du règlement. Pas selon l’auteur des faits, qui a hurlé au visage de l’arbitre et a dû être empêché d’aller plus loin par son « garde du corps » Antonio Rüdiger. Selon les médias, l’arbitre Isidro Diaz de Mera Escuderos a écrit dans son rapport que le joueur avait adopté une « attitude agressive » et que Vinicius, en train de protester, « devait être retenu par ses coéquipiers ». Aucune insulte précise n’aurait été rapportée.

José Mourinho sèche la conférence de presse après l’éclat de Vinicius pour éviter une sanction

Vinicius risque néanmoins au moins deux matches de suspension en championnat pour son geste. En plus du duel face au FC Séville dimanche prochain, il manquerait donc aussi le Clásico sur la pelouse du FC Barcelone une semaine plus tard. « Je suis désolé pour mon équipe et les supporters », a-t-il écrit sur internet, mais la « joie » liée à son supposé 79e but en 250 matches de championnat avec le Real reste intacte.

Chez la plupart des autres Madrilènes, la colère était grande. « Je ne sais pas ce qu’il se passe avec les arbitres, je ne comprends pas ce carton rouge », a déclaré Aurélien Tchouaméni. Malgré la victoire (1-0), qui a permis de maintenir l’écart à six points avec l’ennemi juré barcelonais, le Real s’est une nouvelle fois estimé lésé. L’entraîneur José Mourinho a séché la conférence de presse en signe de protestation. « Je veux, a-t-il fait savoir selon le journal Mundo Deportivo, être là contre Séville et le Barça. » Puisque Vinicius, lui, manquera à l’appel.

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