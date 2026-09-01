Le patron du Bayern Uli Hoeneß a reçu lundi soir le prix de la légende lors du gala de Sport-Bild - l’ancien joueur du Bayern Thomas Helmer a raconté sur le tapis rouge une anecdote insolite, expliquant qu’il avait même voulu un jour frapper l’ancien manager.

« Il a parfois aussi fait des choses folles. Quand il devient émotif, je l’ai aussi vu autrement dans le vestiaire. On a même failli se battre une fois. Je voulais frapper Uli Hoeneß », raconte Helmer.

« C’était un match de Ligue des champions, je crois contre Kiev. Ancien stade olympique, ressenti de moins 17 degrés, 13 000 spectateurs - mais en direct à la télévision », a poursuivi l’ancien défenseur. « Nous menions 1-0 à la mi-temps, mais Kiev a, je crois, foncé trois fois seul sur notre but, ils n’ont simplement pas réussi à mettre le ballon au fond. »

Hoeneß aurait alors « pété les plombs : “Qu’est-ce que vous jouez là, qu’est-ce que vous proposez aux spectateurs ? C’est une honte pour le FC Bayern. Des millions de personnes regardent, peu importe combien il y a de gens ici dans le stade... même s’il fait froid.” Je suis alors passé devant lui, il a hurlé : “et toi, tu te traînes comme mon grand-père !” »

Helmer n’a toutefois pas voulu laisser passer cette engueulade, expliquant qu’il « avait pris un gobelet d’électrolytes et avait voulu le lui jeter à la tête. Mais je ne l’ai pas touché, j’ai touché le mur. Ensuite, il a été assez malin pour aller se cacher chez les kinés dans le vestiaire. »

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Helmer encense Uli Hoeneß sur le plan humain

Une nuit plus tard, la colère des deux côtés était toutefois déjà retombée. « Le lendemain, nous avons eu une discussion totalement ouverte. Uli n’était jamais rancunier », a déclaré Helmer, qui fait malgré quelques débordements émotionnels de Hoeneß l’éloge de l’homme en des termes extrêmement flatteurs.

« Il y a deux personnes dans le monde vers lesquelles je me tournerais si j’avais un problème. Que ce soit sur le plan privé, financier ou de santé - l’une d’elles, c’est Uli Hoeneß ! », a conclu Helmer.