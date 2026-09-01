Le patron du Bayern Uli Hoeneß a reçu lundi soir le prix de la légende lors du gala de Sport-Bild - l’ancien joueur du Bayern Thomas Helmer a raconté sur le tapis rouge une anecdote insolite, expliquant qu’il avait même voulu un jour frapper l’ancien manager.
« Il a parfois aussi fait des choses folles. Quand il devient émotif, je l’ai aussi vu autrement dans le vestiaire. On a même failli se battre une fois. Je voulais frapper Uli Hoeneß », raconte Helmer.
« C’était un match de Ligue des champions, je crois contre Kiev. Ancien stade olympique, ressenti de moins 17 degrés, 13 000 spectateurs - mais en direct à la télévision », a poursuivi l’ancien défenseur. « Nous menions 1-0 à la mi-temps, mais Kiev a, je crois, foncé trois fois seul sur notre but, ils n’ont simplement pas réussi à mettre le ballon au fond. »
Hoeneß aurait alors « pété les plombs : “Qu’est-ce que vous jouez là, qu’est-ce que vous proposez aux spectateurs ? C’est une honte pour le FC Bayern. Des millions de personnes regardent, peu importe combien il y a de gens ici dans le stade... même s’il fait froid.” Je suis alors passé devant lui, il a hurlé : “et toi, tu te traînes comme mon grand-père !” »
Helmer n’a toutefois pas voulu laisser passer cette engueulade, expliquant qu’il « avait pris un gobelet d’électrolytes et avait voulu le lui jeter à la tête. Mais je ne l’ai pas touché, j’ai touché le mur. Ensuite, il a été assez malin pour aller se cacher chez les kinés dans le vestiaire. »Getty Images
Helmer encense Uli Hoeneß sur le plan humain
Une nuit plus tard, la colère des deux côtés était toutefois déjà retombée. « Le lendemain, nous avons eu une discussion totalement ouverte. Uli n’était jamais rancunier », a déclaré Helmer, qui fait malgré quelques débordements émotionnels de Hoeneß l’éloge de l’homme en des termes extrêmement flatteurs.
« Il y a deux personnes dans le monde vers lesquelles je me tournerais si j’avais un problème. Que ce soit sur le plan privé, financier ou de santé - l’une d’elles, c’est Uli Hoeneß ! », a conclu Helmer.