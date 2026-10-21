Une honte européenne sans précédent : Manchester United entre dans l'histoire de l'Angleterre par la petite porte

Manchester United est entré dans l'histoire du football anglais par la petite porte, après avoir inscrit un record négatif sans précédent, devenant la première équipe de Premier League à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux grands matchs européens consécutifs.

Le réseau mondial de statistiques footballistiques « Opta » a révélé un chiffre choquant : Manchester United est devenu la première équipe anglaise de l'histoire à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux grands matchs européens consécutifs.

La catastrophe a commencé à la première minute face à l'Atlético Madrid, lorsque Pablo Barrios a surpris la défense de Manchester United avec un but précoce qui a sidéré Old Trafford, avant que la tragédie ne se répète selon le même scénario catastrophique face à Côme, l'équipe ayant encaissé un but à la deuxième minute, signé du talent argentin Nico Paz.

Deux buts, en deux minutes, sur deux matchs consécutifs, selon un seul et même scénario : une défense endormie, une concentration inexistante et une équipe menée d'un but avant même d'avoir touché le ballon.

Ce chiffre, aucun géant anglais ne l'avait jamais réalisé, ni Liverpool avec sa solidité, ni Arsenal avec son organisation, ni Chelsea avec son expérience européenne, ni même Manchester City dans ses pires jours. Seul United l'a fait.

Et la question qui se pose désormais à Manchester n'est pas de savoir comment marquer des buts, mais comment tenir debout durant les deux premières minutes. Car lorsque vos filets tremblent sur un but de Barrios à la 60e seconde, puis de Paz à la 120e seconde lors du match suivant, l'équipe souffre assurément d'un problème défensif.











