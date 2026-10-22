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Jamie Carragher s’en est violemment pris à Bruno Fernandes, qualifiant le capitaine de Manchester United de « honte absolue » après un désaccord public avec son entraîneur, Michael Carrick. Cette polémique survient après l’humiliante défaite 4-1 de Manchester United en Ligue des champions face à Côme, club italien qui faisait ses débuts dans la compétition.

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Une lourde défaite en Italie révèle les tensions à Manchester United

La pression sur Carrick s’est fortement accentuée après la débâcle de son équipe au stade Giuseppe Sinigaglia. Les nouveaux venus en Ligue des champions de Cesc Fabregas se sont imposés largement 4-1, infligeant à Manchester United sa cinquième défaite en 11 matches, toutes compétitions confondues.

La frustration a éclaté après la rencontre : Fernandes a publiquement remis en question les choix tactiques de l’équipe après son remplacement à la 67e minute. Carrick ne s’est pas retenu dans sa réponse, critiquant sans détour les efforts de ses joueurs.

Cet échange immédiat a suscité de vives critiques chez les consultants télévisés. Ancien défenseur de Liverpool, Carragher a été le plus virulent envers le capitaine de Manchester United sur CBS Sports.

Carragher fustige Fernandes : « Une honte absolue »

La polémique a débuté lorsque Fernandes a directement contesté la stratégie défensive du staff. « C’était une décision du staff de ne pas presser en marquage individuel et de laisser parfois des espaces derrière », a affirmé le milieu de terrain. Carrick lui a rapidement répondu à mots couverts : « Quel que soit le système ou les choix tactiques, si vous ne courez pas, si vous ne faites pas les courses vers l’avant et les replis défensifs, vous ne gagnerez pas. »

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Carragher a pris la défense de Carrick, évoquant les récentes excuses de Lisandro Martinez après des critiques similaires envers la direction du club à la suite d’une défaite contre l’Atlético de Madrid.

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« Nous avons dit la semaine dernière que Lisandro Martinez avait complètement dépassé les bornes en s’en prenant à la direction au-dessus de lui. Que Bruno Fernandes fasse cela, c’est vraiment une honte, a-t-il déclaré. Il a été élu joueur de l’année la saison dernière. C’était après l’arrivée de Michael Carrick au poste d’entraîneur.

« Il n’aurait pas obtenu cette récompense sans Carrick, parce que Carrick l’a replacé à son vrai poste. Il a ensuite réalisé une saison fantastique, car c’est un footballeur talentueux.

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« Mais quand on pense à lui en tant que footballeur, il a du talent, mais son attitude et sa manière de se comporter ne sont pas du tout appropriées. »

Le consultant s’est ensuite attaqué point par point aux efforts défensifs du capitaine. « Et s’il a réagi comme ça, c’est parce qu’il a été remplacé et que l’entraîneur l’a mis dans l’embarras ce soir en le faisant sortir, a ajouté Carragher. Et quand il parle de pressing, qu’il soit individuel ou en zone, cela fait des années que Bruno Fernandes empêche Manchester United de presser parce qu’il joue pour la galerie.

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« Je commente des matches de Manchester United et je le vois courir partout comme un gamin dans une cour d’école pour faire plaisir aux supporters. Ils pensent tous qu’il travaille dur, mais ce n’est pas le cas. Ce faisant, il pénalise le reste de l’équipe. »

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Des problèmes profondément ancrés dans un club « pourri »

Élargissant son propos, Carragher a pointé un problème structurel à Old Trafford, soulignant que Fernandes a vu passer une longue série d’entraîneurs. « Ce n’est pas curieux ? Combien d’entraîneurs a-t-il eus ? Donc aucun des entraîneurs de Manchester United n’a d’identité ? On en est à combien d’entraîneurs pour Bruno Fernandes maintenant ? Cinq ? Ils changent d’entraîneur chaque saison... Manchester United est pourri de haut en bas », s’est-il interrogé.

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Malgré ces dysfonctionnements structurels, l’ancien défenseur a reconnu que la position de Carrick devenait intenable. « Je l’ai dit tout à l’heure, le problème, ce n’est pas l’entraîneur. C’est tout ce qui concerne le club, a poursuivi l’ancien joueur de Liverpool au sujet de son rival. Et qui a les réponses ? Nous en parlons tout le temps : “Ils devraient peut-être changer d’entraîneur ou faire ceci ou cela.” Mais avons-nous vraiment raison, un jour ? Parce que personne ne semble jamais trouver la bonne solution.

« Mais écoutez, il ne fait aucun doute qu’il faut maintenant changer d’entraîneur. La situation ne peut pas continuer ainsi pour un club de la stature de Manchester United. »

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Carragher a toutefois salué la volonté de Carrick de critiquer publiquement ses joueurs. « Mais je suis content que Michael Carrick ait dit cela à propos de Bruno Fernandes, qu’il ne court pas, parce qu’ils ne courent pas, les joueurs de cette équipe, a-t-il fait remarquer. Et concernant ce qu’il a fait la saison dernière, personne ne présente Michael Carrick comme l’un des plus grands entraîneurs du football européen, mais il est venu aider son propre club alors qu’il était lui-même sans emploi. Il est arrivé et a fait un travail remarquable.

« Si Manchester United est en Ligue des champions, c’est grâce à Carrick : c’est lui qui l’y a qualifié. Si le club a touché 100, 150 millions de livres supplémentaires, c’est parce qu’il l’y a qualifié.

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« Personne ne pensait qu’il allait se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière. J’ai donc un peu de peine pour lui. Il aime le club, c’est une figure légendaire en tant que joueur, mais, de toute évidence, cela ne fonctionne pas pour lui en tant qu’entraîneur et il faut changer cela.

« Mais je suis ravi qu’il ait fait sortir [Fernandes], et je suis ravi qu’il lui ait répondu dans la presse, parce que c’est ce dont certains de ces joueurs ont besoin. »

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Un rendez-vous crucial en Premier League face à Bournemouth





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Manchester United a peu de temps pour ressasser son humiliation européenne avant de recevoir Bournemouth en Premier League ce dimanche.

Avec déjà cinq défaites cette saison et un récent match nul contre Leeds, cette rencontre de championnat revêt une importance capitale. Un résultat autre qu’une victoire convaincante à Old Trafford pourrait pousser la direction à changer rapidement d’entraîneur.