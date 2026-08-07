Le Barça a tenté d'engager Rodri, l'actuelle star de Manchester City, il y a près de 9 ans, alors que le joueur en était aux débuts de sa carrière avec Villarreal, dans un épisode qui remonte à 2017.

Ces détails sont révélés au moment où le nom de Rodri revient en force sur le devant de la scène du marché des transferts, après que le Barça est entré dans les négociations avec le joueur, qui semblait quelques heures plus tôt proche d'un transfert vers le rival, le Real Madrid.

Cette manœuvre du Barça vise à combler la longue absence de son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, qui se remet d'une blessure.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Barça avait placé Rodri, alors âgé de 21 ans, sur sa liste d'options pour remplacer à l'avenir Sergio Busquets, mais le club catalan s'y est pris tardivement, alors que le joueur avait déjà bien avancé vers un retour à l'Atlético Madrid.

Le Barça s'y est pris tardivement en 2017

L'histoire remonte à décembre 2017, lorsque Rodri évoluait dans les rangs de Villarreal, après être passé par les catégories de jeunes de l'Atlético Madrid, et commençait à attirer les regards grâce à son niveau avec le club espagnol et avec l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans.

Le Barça suivait le joueur depuis un certain temps et voyait en lui le milieu de terrain capable de succéder à l'avenir à Sergio Busquets, avant que le club n'entame ses démarches pour se renseigner sur la possibilité de le recruter.

Mais lorsque le Barça a engagé des contacts sérieux au sujet du joueur, Rodri avait déjà donné son accord de principe pour un retour à l'Atlético Madrid, dans le cadre d'un transfert qui ne fut officialisé qu'en mai 2018.

À lire aussi :

L'agent de Rodri met fin au débat entre le Real et le Barça : le joueur a choisi ce club

Rodri avait prolongé son contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2022, avec un relèvement de la clause libératoire de son contrat, portée de 12 millions d'euros à 25 millions.

Le journal espagnol a indiqué que la décision de Villarreal de relever le montant de la clause libératoire est intervenue alors que le club avait conscience de l'intérêt de plusieurs clubs pour le joueur, dont le Barça, ce qui lui offrait une meilleure chance d'obtenir une contrepartie financière élevée lors de son départ.

Au final, Rodri a rejoint l'Atlético Madrid pour 25 millions d'euros, dont 20 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutaient 5 autres millions sous forme de variables et de bonus.

De l'Atlético Madrid à Manchester City

Il n'a pas fallu longtemps avant que Rodri ne franchisse une nouvelle étape de sa carrière, après que Manchester City eut réglé le montant de la clause libératoire de son contrat avec l'Atlético Madrid, s'élevant à 70 millions d'euros, à l'été 2019.

Depuis, Rodri est devenu l'un des principaux piliers du club anglais, avant d'atteindre le sommet de sa carrière en remportant le Ballon d'Or en 2024, en plus de son sacre avec l'équipe d'Espagne au Championnat d'Europe.

Il reste une année de contrat à Rodri avec Manchester City, dans un contexte où le Barça souhaite boucler l'opération, après que le joueur a été proche d'un transfert au Real Madrid avant l'entrée en force du club catalan dans les négociations.

Et si l'opération se concrétise et que Rodri rejoint le Barça, le club catalan aura bouclé une boucle amorcée il y a près de 9 ans, lorsqu'il avait tenté d'engager ce même joueur pour remplacer Busquets, mais s'y était alors pris trop tard.