À Milan, le brouillard était dense chaque jour et le terrain d’entraînement de l’Inter, le « Penitina », était souvent enneigé. Malgré ces conditions, Philippe Scolari, sélectionneur du Brésil, se rendait régulièrement auprès des joueurs dont la participation à la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon n’était pas encore actée.

En tête de liste figurait Ronaldo « le Phénomène », qui se remettait d’une deuxième opération au tendon rotulien, manquait de condition physique et entretenait des relations très tendues avec l’entraîneur de l’Inter, Héctor Cúper.

Franchement, il lui a lancé : « Cooper nous a dit que tu ne te remettrais pas et que tu ne travaillais pas. » L’échange a été si dur que Ronaldo en a versé des larmes.

Scolari est convaincu que, s’il parvient à ramener la star à la Seleção, celle-ci sera un atout précieux, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Ronaldo a tout gagné et jouit d’un immense respect.

Ronaldo supplie alors Scolari de lui laisser une chance et promet d’en parler à Massimo Moratti, alors président de l’Inter, pour pouvoir rentrer au Brésil et poursuivre sa rééducation.

Le président de l’Inter Milan a accepté de laisser Ronaldo se rendre à Rio pour s’entraîner avec Nelton Petroni, son kinésithérapeute de confiance. La suite est connue : Ronaldo a mené le Brésil vers un cinquième titre mondial et terminé meilleur buteur du tournoi.

Vingt-quatre ans plus tard, Carlo Ancelotti, le sélectionneur brésilien, cherche à reproduire avec Neymar l’effet Ronaldo.

C’est aussi l’objectif de Neymar, qui devrait intégrer le groupe pour la rencontre face à l’Écosse. L’ancien Barcelonais pourra ainsi monter dans le bus de l’équipe, prendre place sur le banc et commencer à s’imbiber de la dynamique collective après avoir manqué les deux premières sorties contre le Maroc et Haïti.

Les Auriverdes ont d’abord partagé les points avec le Maroc (1-1), avant de dominer Haïti (3-0) ; ils concluront la phase de groupes jeudi prochain, très tôt, face à l’Écosse.

Selon Mundo Deportivo, le joueur suit un protocole de reprise rigoureux et porte en permanence des chaussures de compression pour favoriser sa circulation sanguine et optimiser sa guérison.

Même si le rythme de compétition lui manque – il n’a pas joué depuis plusieurs semaines – ses coéquipiers continuent de voir en lui le talent capable d’éblouir.

Nul doute qu’il demeure, aux yeux de tous, le joueur brésilien le plus talentueux de cette édition, devançant même Vinícius Júnior, parfaitement aligné sur les objectifs d’Ancelotti et auteur de performances de haut niveau sur les terrains américains.

Présent dans les discussions d’équipe, les séances vidéo et les séances de travail, il conserve une popularité intacte auprès des cadres comme des jeunes, et Ancelotti salue régulièrement sa lucidité et son empathie.

Son ambition est claire : suivre les traces de Ronaldo en 2002 en guérissant rapidement, en retrouvant le onze de départ et en soulevant le trophée. Pour sa « dernière danse », Neymar veut simplement qu’on lui laisse la chance de briller.