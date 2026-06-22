À Milan, le brouillard était dense chaque jour et le terrain d’entraînement de l’Inter, le « Penitina », était enneigé. Malgré ces conditions, Philippe Scolari, sélectionneur du Brésil, se rendait régulièrement auprès des joueurs dont la participation à la Coupe du monde 2022 en Corée et au Japon n’était pas encore actée.

En tête de liste figurait Ronaldo « le Phénomène », qui se remettait d’une deuxième opération au tendon rotulien, manquait de condition physique et entretenait des relations très tendues avec l’entraîneur de l’Inter, Héctor Cúper.

Lors d’une visite à son appartement proche de San Siro, Scolari s’est montré franc : « Cooper nous a dit que tu ne te remettrais pas et que tu ne t’entraînais pas. » La conversation a été si difficile que Ronaldo en a versé des larmes.

Scolari est convaincu que, s’il parvient à ramener la star à la Seleção, celle-ci sera un atout précieux, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Ronaldo a tout gagné et jouit d’un immense respect.

Ronaldo supplie alors Scolari de lui laisser une chance et annonce qu’il convaincra Massimo Moratti, président de l’Inter, de le laisser rentrer au Brésil afin d’accélérer sa rééducation.

Le président de l’Inter Milan a accepté de laisser Ronaldo se rendre à Rio pour s’entraîner avec Nelton Petroni, son kinésithérapeute de confiance. La suite est connue : Ronaldo a mené le Brésil vers un cinquième titre mondial et terminé meilleur buteur du tournoi.

Vingt-quatre ans plus tard, Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, espère reproduire avec Neymar l’effet Ronaldo.

C’est aussi l’objectif de Neymar, qui devrait intégrer le groupe pour la rencontre face à l’Écosse. L’ancien Barcelonais pourra ainsi monter dans le bus de l’équipe, prendre place sur le banc et commencer à s’imbiber de la dynamique collective après avoir manqué les deux premières sorties contre le Maroc et Haïti.

Les Brésiliens ont d’abord été tenus en échec par le Maroc (1-1), avant de dominer Haïti (3-0) ; ils concluront la phase de groupes jeudi matin face à l’Écosse.

Selon Mundo Deportivo, le joueur suit un protocole de reprise rigoureux et porte en permanence des chaussures de compression pour favoriser la circulation sanguine et optimiser sa récupération après sa blessure au mollet.

Même si le rythme de compétition lui manque – il n’a pas joué depuis plusieurs semaines – ses coéquipiers continuent de voir en lui le génie capable d’éblouir par son talent.

Nul doute qu’il demeure, aux yeux de tous, le joueur brésilien le plus talentueux de cette édition, devançant même Vinícius Júnior, parfaitement aligné sur la philosophie d’Ancelotti et auteur de performances de haut niveau aux États-Unis.

Présent dans les discussions d’équipe, les séances vidéo et les séances de travail, il conserve une popularité intacte auprès des cadres comme des jeunes, tandis qu’Ancelotti salue régulièrement sa lucidité et son empathie.

Son ambition est de suivre la trajectoire de Ronaldo en 2002 : guérir, retrouver une place de titulaire et soulever le trophée suprême. Pour sa « dernière danse », il n’aspire qu’à une chose : qu’on lui laisse la chance de briller.