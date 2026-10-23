Dans un geste chargé d'émotion et de symbolisme, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a adressé un message touchant à Lionel Messi à l'occasion de son sacre au prix Princesse des Asturies du sport pour l'année 2026, une démarche qui pourrait constituer un tournant dans la relation tendue entre les deux hommes ces dernières années.

Laporta a publié son message en catalan sur son compte sur la plateforme « X », pour célébrer l'exploit historique de l'ancienne star du club, devenu le premier footballeur à remporter ce prix en solitaire.

Le message de Laporta : « le club de ta vie »

Le président du FC Barcelone a écrit dans son message : « Leo, je te félicite pour l'obtention du prix Princesse des Asturies du sport pour l'année 2026, une reconnaissance méritée de tes accomplissements footballistiques et personnels. Par ton talent, tu as contribué à rendre le FC Barcelone, le club de ta vie, plus grand, hier, aujourd'hui et pour toujours. »

Laporta a conclu son message par une phrase résumant l'histoire commune : « Messi et le Barça, le Barça et Messi, une histoire de succès partagée dont tous les supporters du FC Barcelone sont fiers et à laquelle nous souhaitons une réussite durable. »

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Le communiqué du club : « un lien indissoluble »

Le message de Laporta est intervenu quelques heures après le communiqué officiel publié par le club via ses canaux, lui aussi rédigé en catalan, dans lequel il affirmait : « Il s'agit d'une reconnaissance méritée de ton talent exceptionnel, qui a laissé une empreinte indélébile sur et en dehors du terrain, et qui a fait de toi une icône mondiale du football grâce à ton excellence, à ton engagement envers le sport et à ta solidarité. »

Le communiqué a ajouté : « Un parcours jalonné de succès, dans lequel le FC Barcelone a été une partie essentielle de ta vie et de ton histoire. Une relation indissoluble qui fait partie de l'héritage du club, et nous resterons fiers que tu en fasses toujours partie. »

De La Masia à la gloire

Dans ses propos à la chaîne « Teledeporte », Laporta est revenu pour rappeler les racines de la relation qui a façonné la légende, déclarant : « La Masia, notre façon de comprendre le football et la confiance accordée par le FC Barcelone à Messi ont été des facteurs décisifs dans son parcours. Une relation s'est formée entre un joueur unique et un club doté d'une identité footballistique parfaitement adaptée à son talent. Ce fut une symbiose idéale, ce qui est absolument remarquable quand on se souvient de ses débuts. »

Ce double geste du club et de son président revêt une importance particulière, survenant à un moment où la relation entre Laporta et Messi demeure marquée par des tensions depuis le départ de l'Argentin à l'été 2021, ce qui ouvre la porte à des interrogations sur la question de savoir si le prix Princesse des Asturies marquera le début d'une nouvelle page et le retour de la chaleur entre la légende et le club de sa vie.



