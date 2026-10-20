Le départ de Pedro Fernández Sarmiento, connu sous le nom de « Dro », vers le Paris Saint-Germain n'a pas été qu'une simple perte d'un jeune talent dans les plans du Barça. Il s'est transformé en l'un des moments les plus douloureux pour Hansi Flick depuis sa prise en main de l'équipe catalane à l'été 2024, après le départ d'un joueur qui bénéficiait de la confiance du technicien allemand, dans une décision que ce dernier a considérée comme une trahison de sa confiance.

Selon ce qu'a rapporté un article du journal espagnol « AS », l'entourage du club raconte que Flick a demandé à Dro de rassembler ses affaires et de quitter le vestiaire après que celui-ci lui eut annoncé sa décision de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Bien que les détails de ce récit ne semblent pas confirmés de manière indépendante, ils reflètent l'ampleur du choc provoqué par cette décision au sein du Barça, survenue de manière soudaine et quelques mois seulement après l'apparition du joueur avec l'équipe première.

Flick voyait en Dro quelque chose d'exceptionnel, malgré sa constitution physique frêle, car il avait attiré son attention par sa capacité à pivoter sous la pression, sa facilité à manier le ballon et à prendre des décisions sur le terrain.

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C'est pour cette raison que le technicien allemand l'a emmené lors de la tournée asiatique de l'équipe, et c'est là que le jeune joueur a commencé à se faire remarquer, après avoir marqué un but face au Vissel Kobe, lors d'une apparition qui a laissé une impression positive au sein du staff technique.

Le 28 septembre, Dro a franchi une nouvelle étape de sa carrière, après avoir disputé pour la première fois une rencontre avec l'équipe première du Barça face à la Real Sociedad, devenant ainsi le neuvième joueur issu de l'académie de « La Masia » à avoir sa chance sous la direction de Flick.

Le joueur avait alors 17 ans, au milieu d'attentes selon lesquelles il serait l'un des noms prometteurs de l'avenir du club, après avoir rejoint l'académie en 2022 en provenance du Val Miñor, en compagnie de Pedro Fillar.

Le plan du Barça s'est heurté à la volonté du joueur

Selon l'article, le Barça s'apprêtait à prolonger le contrat de Dro jusqu'en 2031, en profitant de ses 18 ans atteints le 12 janvier 2026.

Mais les choses ont pris une tournure différente avec l'entrée d'autres clubs dans les négociations, en premier lieu le Borussia Dortmund, avant que le Paris Saint-Germain ne se mobilise avec force pour conclure l'affaire, sous la direction de son entraîneur Luis Enrique.

Et la décision, selon ce même récit, n'était pas liée aux seuls aspects financiers ; Dro a en effet pris en compte la forte concurrence aux postes qu'il préfère occuper au sein du Barça, en présence de Pedri, Dani Olmo, Fermín López et Gavi. Avec la difficulté de garantir un temps de jeu suffisant, il semble que le jeune joueur ait préféré chercher une autre voie lui offrant de plus grandes chances de progresser.

L'histoire s'est terminée par son transfert au Paris Saint-Germain pour huit millions d'euros, bien que la valeur de la clause libératoire de son contrat aurait permis son départ pour seulement six millions. L'article indique que la hausse de la valeur de l'opération s'est inscrite dans le cadre d'une entente entre Nasser Al-Khelaïfi, président du club français, et Joan Laporta, président du Barça, dans le but de montrer sa bonne foi et de contribuer à l'amélioration des relations entre les deux clubs.

Du choc du départ à un nouveau test à Paris

Les débuts de Dro avec l'équipe française n'ont pas été faciles ; il a en effet rencontré des difficultés à s'adapter au rythme du championnat français, et sa participation à la Ligue des champions la saison dernière s'est limitée à quelques minutes face à Monaco lors du barrage qualificatif pour les phases à élimination directe.

Mais le joueur a commencé à se montrer sous un meilleur jour cette saison, après avoir réalisé un début remarquable en Ligue des champions face au Slovan, puis en livrant une bonne prestation face à Strasbourg, donnant à son club des signaux positifs quant à sa capacité à progresser et à acquérir une place plus importante au sein de l'équipe.

Son transfert n'a toutefois pas été exempt de polémique au sein du Paris Saint-Germain ; le journal « L'Équipe » a en effet publié un article dans lequel il soulignait que certains membres du personnel et joueurs des équipes de jeunes du club estiment que le recrutement de jeunes talents venus de l'extérieur de l'académie pourrait affecter les chances des joueurs montants du club de progresser et d'obtenir un temps de jeu suffisant.

L'histoire de Dro dépasse les limites du transfert d'un jeune joueur entre deux grands clubs, pour soulever des questions sur les chances des talents montants, la difficulté de garantir une place dans des équipes bondées de stars, et la capacité des clubs à conserver les meilleurs éléments de leurs académies.

Quant à Flick, le départ du joueur représente toujours une déception personnelle, après lui avoir accordé sa confiance et lui avoir ouvert les portes de l'équipe première. Désormais, le technicien allemand se retrouve face à une nouvelle confrontation avec Dro sous le maillot du Paris Saint-Germain, lors d'une rencontre qui remet au premier plan une histoire de départ dont la fin n'a pas été celle que souhaitait le Barça.