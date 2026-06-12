Selon Sky Sports, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter l’une des stars du FC Barcelone pour renforcer son attaque lors du prochain mercato estival.

Selon la chaîne « Sky Sports », le club de la capitale songerait à Ferran Torres, l’attaquant du FC Barcelone, pour pallier un éventuel départ de Bradley Barcola lors du mercato estival.

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L’attaquant s’était distingué en sélection espagnole sous les ordres de Luis Enrique, actuel coach du PSG.

Ces informations interviennent après que la presse espagnole a fait état d’un revirement du Barça concernant Torres, dont le contrat expire en 2027.

Initialement, le club catalan souhaitait attendre septembre ou octobre 2026 pour entamer les discussions.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le champion d’Espagne a toutefois changé d’avis et souhaite désormais entamer sans tarder les démarches pour une prolongation de trois ou quatre ans.

Le départ de Robert Lewandowski a accru l’importance de l’attaquant, une tendance renforcée, indirectement, par la non-activation de l’option d’achat de Marcus Rashford.