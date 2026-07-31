Après l'annonce par Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), de son projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a fait monter la tension, menaçant de boycotter le prochain Mondial si le projet allait de l'avant.

Selon un rapport de la chaîne française « RMC », les 55 fédérations de l'UEFA se sont mises d'accord à l'unanimité pour boycotter les prochaines compétitions internationales si le plan d'Infantino venait à être mis en œuvre, ce qui soulève des interrogations sur les répercussions économiques de l'organisation d'une Coupe du monde sans les sélections européennes, même si de telles menaces débouchent rarement sur un boycott effectif.

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Les revenus de la FIFA au cours du cycle 2023-2026 ont atteint environ 15 milliards de dollars, soit près du double du cycle précédent, la Coupe du monde masculine ayant à elle seule capté 85 % des recettes.

L'expert en économie du sport Christophe Lepetit répartit ces recettes en trois piliers principaux : les droits de diffusion télévisée pour environ un tiers, le sponsoring, ainsi que la billetterie et l'hospitalité, avec une part comprise entre 22 et 24 % pour chacun de ces deux derniers.

L'Europe joue un rôle central dans ces secteurs grâce à son poids sportif et à sa puissance commerciale. Les compétitions de ses clubs, au premier rang desquelles la Ligue des champions, contribuent par ailleurs à faire émerger des stars telles que Messi, Haaland, Ronaldo, Rodri et Mbappé, dont la FIFA tire profit de la notoriété mondiale par le biais des sélections nationales.

Que se passe-t-il économiquement si l'Europe fait défaut ?

Lepetit estime que l'absence des grandes nations européennes ferait chuter considérablement la valeur du produit que vend la FIFA : « Sans vouloir offenser personne, si vous remplacez l'Allemagne par Curaçao ou la France par le Cap-Vert, je ne suis pas tout à fait sûr que cela suscite le même intérêt de la part des médias, des sponsors ou du public. »

Les détenteurs des droits de diffusion seraient les premiers à renégocier leurs contrats. Lepetit évalue que la valeur des droits de diffusion de la Coupe du monde en France, pour lesquels la chaîne M6 a déboursé 120 millions d'euros pour l'édition 2026, pourrait chuter à seulement 12 millions d'euros environ en l'absence de l'équipe de France.

La valeur des contrats de sponsoring reculerait également, tandis que les recettes de la billetterie et de l'hospitalité pourraient être affectées, dans la mesure où les supporters européens figurent parmi ceux qui dépensent le plus pour assister aux grands tournois.

Lepetit conclut que l'absence de l'Europe reviendrait à un « tsunami sur le modèle économique de la FIFA ».

Qu'en est-il de « FIFA Forward Enterprise » ?

La nouvelle société commerciale qu'Infantino souhaite créer pour vendre les droits commerciaux et marketing des compétitions de la FIFA est évaluée à environ 17,5 milliards d'euros, mais cette valorisation repose en partie sur les recettes récentes de la Coupe du monde, qui a vu 6 sélections européennes sur 8 atteindre les quarts de finale.

Lepetit met en garde contre le fait que l'absence de l'Europe ferait chuter fortement la valeur de la société : « La valeur attribuée à votre société ne sera pas de 17,5 milliards d'euros, elle pourrait devenir 10, 12, 8, voire moins. Tout est lié et très imbriqué. » Il estime qu'Infantino n'aurait pas les moyens de compenser cette baisse.

Qui est le plus grand perdant ?

Malgré tout, la France et le reste des pays européens paieraient également un lourd tribut, puisque les fédérations perdraient une partie de leurs recettes commerciales, que les sponsors et les équipementiers pourraient renégocier leurs contrats, tandis que les joueurs seraient privés de participer au plus prestigieux des tournois.

Lepetit résume la situation en ces termes : « Tout le monde est perdant au bout du compte : les supporters, les joueurs, les fédérations nationales, l'UEFA, les confédérations et la FIFA. »