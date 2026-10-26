« Je dédie cette victoire aux supporters du Barça qui m’ont empêché de dormir à l’hôtel aujourd’hui », a déclaré le Portugais à la chaîne du club Real Madrid TV. Les supporters du grand rival du Real Madrid s’étaient rassemblés devant l’hôtel où séjournait la délégation madrilène à Barcelone et, selon Mourinho, ils « n’ont pas arrêté de chanter de toute la journée ».

Et l’homme de 63 ans a ajouté, sans sourciller : « Je n’ai pas pu faire ma sieste, mais j’ai battu leur équipe. Je leur fais une grosse accolade. »

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (41e, 87e), le Real a remporté le 265e Clásico 2-1 (1-0). Raphinha, meilleur buteur du Barça, avait temporairement égalisé à 1-1 (61e).

La joie du Real après le 2-1 : Camavinga apparemment pris pour cible par des drapeaux du Barça

Outre Mbappé, Eduardo Camavinga, principalement utilisé pour de brèves entrées en jeu cette saison, a largement contribué à la victoire. Entré à la 80e minute à la place de Bernardo Silva, le Français a magnifiquement servi Mbappé pour le but de la victoire après un appel tranchant en profondeur qui a mis Pau Cubarsí en grande difficulté.

Le joueur de 23 ans a alors été fêté avec frénésie par ses coéquipiers près des supporters locaux. Comme le montre une vidéo, plusieurs drapeaux de Barcelone sont passés dangereusement près de la tête de Camavinga. S’il n’a pas été touché, c’est grâce à son coéquipier du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, qui a protégé son compatriote d’une main avant d’éloigner le passeur décisif, et avec lui tout le groupe de joueurs en train de célébrer, des supporters du Barça.

Cette victoire a infligé au Barça sa première défaite de la saison, après neuf succès lors des neuf premières journées de championnat. Le Real a ainsi évité de voir son retard sur l’équipe de Hansi Flick grimper à neuf points. Avec seulement trois points de retard sur Barcelone, le club le plus titré occupe la troisième place de la Liga. L’Atlético de Madrid est deuxième.

Liga : le haut du classement après la 10e journée