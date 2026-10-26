Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

« Une grosse accolade pour eux » : José Mourinho dédie la victoire du Real dans le Clasico à certains supporters du FC Barcelone

LaLiga
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
Kylian Mbappé

En s’imposant 2-1 au Camp Nou, le Real Madrid décroche une victoire capitale dans ce qui est sans doute le plus grand match du football de clubs mondial. Mourinho avait ensuite un remerciement tout particulier à adresser.

« Je dédie cette victoire aux supporters du Barça qui m’ont empêché de dormir à l’hôtel aujourd’hui », a déclaré le Portugais à la chaîne du club Real Madrid TV. Les supporters du grand rival du Real Madrid s’étaient rassemblés devant l’hôtel où séjournait la délégation madrilène à Barcelone et, selon Mourinho, ils « n’ont pas arrêté de chanter de toute la journée ».

Et l’homme de 63 ans a ajouté, sans sourciller : « Je n’ai pas pu faire ma sieste, mais j’ai battu leur équipe. Je leur fais une grosse accolade. »

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (41e, 87e), le Real a remporté le 265e Clásico 2-1 (1-0). Raphinha, meilleur buteur du Barça, avait temporairement égalisé à 1-1 (61e).

La joie du Real après le 2-1 : Camavinga apparemment pris pour cible par des drapeaux du Barça

Outre Mbappé, Eduardo Camavinga, principalement utilisé pour de brèves entrées en jeu cette saison, a largement contribué à la victoire. Entré à la 80e minute à la place de Bernardo Silva, le Français a magnifiquement servi Mbappé pour le but de la victoire après un appel tranchant en profondeur qui a mis Pau Cubarsí en grande difficulté.

Le joueur de 23 ans a alors été fêté avec frénésie par ses coéquipiers près des supporters locaux. Comme le montre une vidéo, plusieurs drapeaux de Barcelone sont passés dangereusement près de la tête de Camavinga. S’il n’a pas été touché, c’est grâce à son coéquipier du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, qui a protégé son compatriote d’une main avant d’éloigner le passeur décisif, et avec lui tout le groupe de joueurs en train de célébrer, des supporters du Barça.

Cette victoire a infligé au Barça sa première défaite de la saison, après neuf succès lors des neuf premières journées de championnat. Le Real a ainsi évité de voir son retard sur l’équipe de Hansi Flick grimper à neuf points. Avec seulement trois points de retard sur Barcelone, le club le plus titré occupe la troisième place de la Liga. L’Atlético de Madrid est deuxième.

Liga : le haut du classement après la 10e journée

Place

Équipe

Matchs

V

N

D

Buts

Diff.

Points

1.

FC Barcelone

10

9

0

1

40:11

+29

27

2.

Atlético de Madrid

10

8

1

1

20:8

+12

25

3.

Real Madrid

10

8

0

2

25:10

+15

24

4.

Real Betis

10

6

2

2

16:14

+2

20

5.

Real Sociedad

10

6

1

3

19:18

+1

19

6.

FC Séville

9

4

2

3

14:16

-2

14

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google